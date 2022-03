L'Orquestra Filharmònica de la UV "reconnecta amb el territori" en la seua nova gira de primavera

L'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, dirigida per Beatriz Fernández Aucejo, inicia aquest diumenge, 27 de març, una nova gira de primavera per tres localitats valencianes amb la finalitat de "reconnectar amb el territori després de la pandèmia i revitalitzar la passió per la música entre els pobles". La primera actuació serà en l'Església de Santa María d'Oliva i l'entrada es podrà adquirir en la mateixa església en forma de donatiu.