Cullera recorrerà a la Justícia si les administracions no posen mitjans per a evitar els danys de les pluges

Així ho ha indicat durant una visita a la platja del Marenyet per a avaluar els danys que estan causant les pluges i on ha lamentat que és una situació "injusta i insostenible" que es repeteix cada vegada que hi ha un temporal i les platges de la localitat "es veuen danyades per milers de canyes i de brutícia arrossegades pel riu Xúquer i els seus afluents", segons ha informat el consistori en un comunicat.

El primer edil calcula en prop de 100.000 euros la inversió que haurà de fer a l'Ajuntament per a la neteja i recuperació de les platges després d'aquest temporal. "Hui volem dir prou a aquesta situació; no estem davant de fets que siguen només accidentals, estem davant un fet recurrent", ha lamentat el primer edil, que ha reclamat la implicació de totes les administracions de l'Estat i de la Generalitat Valenciana.

Al seu juí, "és moment de la política, és moment que les administracions públiques competents posen damunt de la taula una solució que siga estructural i que no faça que cada vegada l'Ajuntament de Cullera haja d'assumir els costos de neteja perquè les platges recuperen el perfecte estat en el qual han d'estar com a ciutat turística que som i, sobretot, també perquè açò està fent un dany mediambiental que pot ser irreparable".

En aquest sentit, el primer edil exigeix "que habiliten ja partides pressupostàries específiques perquè quan açò ocórrega es puga recórrer a elles", així com la creació d'un pla de conca "seriós".

"Cullera i el seu ajuntament estan disposats al fet que, si la política no dona solució a aquests fenòmens, recórrer a la justícia perquè no és just que cada vegada que vé un temporal el consistori haja de sufragar aquestes despeses", ha exposat.

Segons l'alcalde, "Cullera no pot esperar, la platja de Cullera no pot esperar, perquè som una ciutat turística que també estima el medi ambient i açò és un dany que s'ha de reparar ràpidament".