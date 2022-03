El 61% dels joves que participen en el programa Jove Oportunitat de l'IVAJ torna a treballar o a estudiar

Així ho ha destacat aquest dimecres la vicepresidenta primera del Govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha visitat al costat de l'alcalde de València, Joan Ribó, i l'edil de Joventut en aquesta ciutat, Maite Ibáñez, un dels tallers del programa en el centre municipal de Joventut d'Orriols. Tots dos han participat amb alumnes d'aquesta iniciativa en una activitat sobre valors.

JOOP està promogut per l'IVAJ en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (2014-2020). Jove Oportunitat va començar com programa de l'IVAJ en 2017 amb l'objectiu de millorar l'empleabilitat dels jóvens, reduint l'abandó educatiu primerenc mitjançant l'accés a la titulació de FP de grau mitjà.

Oltra ha precisat que en l'actualitat prenen part d'aquest pla joves que després d'anys de fracàs escolar han abandonat els estudis i s'enfronten a problemes de desmotivació i desorientació. La responsable autonòmica ha assegurat que amb aquesta iniciativa se'ls ofereix la possibilitat de tornar a "reintegrar-se", formar-se i tindre un treball que els permeta "una vida plena i autònoma".

Mónica Oltra ha ressaltat que en les cinc edicions de JOOP desenvolupades des de 2017 han participat un total de 3.256 joves de la Comunitat Valenciana. D'aquest total, 898 ho van fer en 2021. La consellera ha detallat que dels participants del passat any, 364 joves han tornat a estudiar i 123 estan treballant.

El programa explicarà enguany, després de l'"èxit" de resultats, amb més de dos milions d'euros per a "donar noves oportunitats a joves exclosos, tant del sistema educatiu i laboral com dels entorns socials normalitzats".

La consellera ha valorat que JOOP haja aconseguit "captar a moltes persones joves, a les quals ningú estava atenent, des d'una visió integral, escoltant-los i acompanyant-los en tots els aspectes de la seua vida".

En la ciutat de València el programa va arrancar l'any passat amb la participació de quatre joves del barri de Benimaclet. Oltra ha avançat que en 2022 hi haurà ofertes d'aquesta iniciativa en els barris valencians de Patraix, Russafa, San Isidro i Orriols amb 51 joves participants.

Joan Ribó ha subratllat "la importància" de desenvolupar aquest tipus de programes en barris com el d'Orriols, atés que és una acció que se suma a altres desenvolupades en diferents àmbits "per a dignificar la zona". Així mateix, ha valorat "la repercussió que, en general, té la iniciativa".

El primer edil ha destacat que l'Ajuntament de València treballa en Orriols "en totes les direccions possibles -neteja, servicis socials i urbanisme, entre altres- per a buscar eixides a la seua problemàtica", al mateix temps que ha subratllat "l'atenció prestada davant els casos d'absentisme escolar, que cada vegada són menors".

Ribó ha considerat que l'engegada del programa de l'IVAJ és "una gran notícia" dirigida a "aconseguir que joves que han abandonat els seus estudis completen la seua formació, amb motivació, i un reforç de la seua autoestima que els ajudarà a construir un projecte integral de vida".

DEPARTAMENTS DE JOVENTUT

Els departaments de Joventut dels ajuntaments són els que proposen les persones joves participar en el programa, atés que està dins de la municipalització de les polítiques de joventut. Els ajuntaments, en col·laboració amb l'IVAJ, connecten amb joves de les seues localitats per a oferir-los aquesta nova alternativa.

Cada curs JOOP, que utilitza la metodologia del coaching actitudinal, es divideix en quatre mòduls: desenvolupament personal, desenvolupament social, mòdul acadèmic i un altre de visites a empreses. Aquestes parts sumen un total de 376 hores lectives en jornades de quatre hores diàries que reuneixen els grups de joves cada matí de dilluns a divendres.

Els participants en JOOP, en grups d'entre 8 i 15 persones, reben orientació per part dels professionals, el perfil dels quals "ha sigut acuradament verificat per l'IVAJ perquè resulte adequat a la tasca que s'espera d'ells". Anualment treballen en el programa Jove Oportunitat 75 coaches titulats en psicologia i pedagogia amb anys d'experiència en el tracte amb joves i adolescents.

MOTIVACIÓ

Als joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. Els participants reben formació per part d'un coach per a motivar-los i aconseguir que realitzen una reflexió sobre el seu projecte vital a través de mesures d'acompanyament i de 'coaching' actitudinal que els donarà suport en tot moment.

Les sessions de treball es combinen amb eixides a empreses i institucions perquè coneguen de primera mà qual és la tasca que en elles es realitza i quina formació necessiten. En el programa es treballa l'autoconeixement, reforçant la identitat personal i l'autoestima de cada 'jooper' amb la finalitat de motivar-los i fer-los veure que la realització dels seus projectes futurs depèn en gran manera del compromís, de l'esforç i de la gestió de la frustració.