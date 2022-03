Avacu alerta de correus electrònics fraudulents amb falsos avisos de dosi extra de la vacuna contra la covid

En aquest correu s'indica al receptor, sota l'assumpte de missatge "Tenim un anunci urgent sobre la dosi extra de vacuna!", que ha sigut seleccionat per a rebre una dosi addicional de la vacuna contra la covid-19 i que, per a rebre-la, s'ha de clicar en un enllaç per a seguir les instruccions necessàries.

Des d'Avacu recorden que quan es reben correus d'aquest tipus, suposadament enviats des d'entitats bancàries, empreses de missatgeria, Correus o Hisenda, cal fixar-se en qui envia els e-mails. Els comptes des de les quals s'envien solen incloure el nom de l'empresa a la qual intenten suplantar amb alguna xicoteta modificació (incorporant majúscules o minúscules, canviant l'extensió...).

També cal comprovar què indica l'assumpte (habitualment inclouen conceptes com a "urgent", "actualització de dades", "cancel·lació de targeta"; a qui es dirigeix (aquests correus no van personalitzats, sinó que s'encapçalen amb "Benvolgut client" o "Benvolgut usuari") o com està escrit.

Encara que quan van començar a sorgir aquests correus maliciosos la redacció i ortografia dels mateixos era bastant roïna i s'identificaven clarament, en els últims temps aquest aspecte ha millorat bastant. Encara així, sol tractar-se d'una redacció molt bàsica, amb frases molt curtes i directes que, en passar per motors de traducció, no empren correctament paraules, girs o frases

També és recomanable observar què apareix en el cos del correu, ja que normalment inclouen un enllaç que porta a l'usuari a una pàgina no oficial de la companyia o entitat.

"DESCONFIAR"

Per tot açò, és important "desconfiar d'aquest tipus de correus i acudim a fonts fiables d'informació, associacions de consumidors o a la pròpia entitat suposadament que l'envia".

En aquest cas en concret, de ser cert, s'hauria difós la notícia a través dels mitjans de comunicació i el Ministeri de Sanitat o la Conselleria de Sanitat haurien remès a la ciutadania un missatge de text o a través de la pròpia aplicació, com es va fer en el seu moment amb les comunicacions de les diferents dosis de la vacuna, explica l'associació de consumidors.

En paraules del president d'Avacu, Fernando Móner, "aquest tipus de correus busquen aprofitar-se de situacions excepcionals, generant dubtes i intentant influir en les persones, per açò hem de sempre verificar la informació i no precipitar-nos ni compartir aquests missatges, per a evitar que la seua difusió siga major".