Tastarròs convida a "la gran festa de l'arròs" amb Quique Dacosta com a ambaixador

La cinquena edició de Tastarròs comptarà enguany amb el suport de Quique Dacosta, ambaixador de la celebració, que durant el matí del dissabte 2 visitarà els diferents stands i defendrà els usos i les aplicacions de les tres varietats acollides la D.O. Arròs de València, que són els arrossos Bomba, Senia i Albufera.

Dacosta és un dels xefs amb majors coneixements sobre aquest cereal. En 2005, va marcar una fita amb la publicació del seu llibre 'Arrossos contemporanis', que va servir per a desterrar mites i tòpics sense fonament entorn del cereal i va propiciar la seua inclusió en el receptari de l'alta cuina valenciana, fins llavors bastant deslligada de la cultura arrocera tradicional.

La cita gastronòmica arrancarà el 2 d'abril amb la inauguració, a les 11.00 hores, de l'espai Tastarròs T'ensenya, un fòrum que suposa "una oportunitat per a aprendre a cuinar arròs de la mà dels cuiners més prestigiosos", destaquen els impulsors de la iniciativa en un comunicat.

Durant aquest esdeveniment, es farà un xicotet recorregut per la diversitat de preparacions clàssiques valencianes i es posarà l'accent en alguns arrossos molt arrelats en la identitat culinària de la regió, encara que poc coneguts més enllà de les seues poblacions d'origen.

A LA MANERA ANTIGA

A les 11.30 hores es procedirà a la inauguració del sequer urbà, una de les activitats més icòniques de la festa. Una part de la plaça de l'Ajuntament es convertirà en un gran sequero d'arròs en el qual s'assecaran 10.000 quilos d'arròs amb l'ajuda d'animals i ferramentes tradicionals, a la manera antiga.

En el passat, l'assecat de l'arròs era una tasca en la qual col·laboraven activament els xiquets, els qui l'estenien amb rasclets després de tornar de l'escola. Actualment, aquest procés es realitza, majoritàriament, usant assecadores d'aire, però antigament el procés era més complex, perquè molts agricultors ho assecaven en els graners que tenien instal·lats en els pisos superiors de les seues cases. Era un procés complex i delicat, ja que es corria el risc que el gra fermentara.

Al migdia, la diversió continua per a joves i majors amb un taller per a conéixer de primera mà el mòlt de l'arròs. Els visitants podran retirar ells mateixos la pela del cereal i podran veure com l'arròs integral -de color marró, amb una capa molt rica en midó i amb moltes vitamines- es converteix en arròs blanc, característic de la D.O. i la neteja del qual defineix la seua naturalesa i sabor.

A eixa mateixa hora comença una altra de "les principals atraccions", Tastarròs de les Comarques. Uns quinze restaurants de 12 de les 34 comarques que configuren la Comunitat Valenciana oferiran receptes singulars preparades amb els ingredients propis del seu entorn. Algunes provenen del receptari històric més tradicional, però unes altres expressen la personalitat del terrer des d'una fórmula creativa i innovadora. El públic podrà gaudir d'una ració individual per 4 euros. La cervesa també cobrarà rellevància en l'esdeveniment, patrocinat per Estrela Galícia, que oferirà les seues principals referències a preus populars. La degustació es perllongarà fins a les 16.00 h.

A la vesprada, Tastarròs es converteix en un espai per als més joves i els paladars àvids de noves sensacions. A les 18.30 hores és el torn de Tastarròs Ètnic, que explora altres maneres de relacionar-se amb l'arròs. Així, sushis, risottos i pilafs es donaran la mà amb paelles i arrossos melosos en un intent de descobrir les mil cares que adopta el cereal en el planeta. A la mateixa hora, Tastarròs en Viu porta al principal escenari el millor rock valencià per a ambientar aquesta gran festa. La vesprada es perllongarà fins a les 22.00 hores.

El diumenge 3 d'abril, a les 11.00 hores, la creativitat prendrà l'escenari Tastarròs T'Ensenya, amb quinze cuiners d'avantguarda que descobriran els nous horitzons que aborden les principals tendències gastronòmiques. Mitja hora més tard, a les 11.00 h, s'inaugura l'exposició Peixca a L'Albufera, en la qual els pescadors del Port de Catarroja portaran les seues barques i els seus aparells per a ensenyar als assistents les tècniques de pesca utilitzades en el llac de l'Albufera. A les 12.00 hores tindrà lloc el concurs Llauraor Mes Rápid de l'Albufera, que premia a l'assistent que siga capaç de fer solcs amb la major rapidesa.

També a eixa hora comença la segona jornada de degustació arrossera. El diumenge, Tastarròs Degusta porta a uns 25 restaurants de la comunitat, que sorprendran als assistents amb una àmplia varietat de receptes -des de la tradicional paella a preparacions més sofisticades- en les quals empraran les diferents varietats de la D.O. Arròs de València per a mostrar les diferències organolépticas dels arrossos Senia, Albufera i Bomba. Es podran degustar per un preu de 4 euros la ració individual.

'ARROSSER DEL FUTUR'

A les 12.30 h arranca la final del concurs Arrosser del Futur, una iniciativa que enguany, com a novetat, porta a cuiners menors de 35 anys de tota Espanya -no només valencians, com en anteriors edicions-.

Els finalistes cuinaran la recepta d'arròs de la seua elecció, amb l'única condició d'emprar en ella alguna de les varietats de la D.O. El jurat està compost per alguns dels millors professionals del periodisme gastronòmic. El guanyador, que es coneixerà el mateix dia 3 d'abril, aconseguirà un premi de 2.000 euros en metàl·lic.

Tastarròs és una de les iniciatives per a visibilitzar el treball de la D.O. Arròs de València, que en els últims temps està bolcada a promocionar en tot el territori nacional la riquesa cultural, gastronòmica i mediambiental de l'arròs de València.

En paraules de Santos Ruiz, gerent de l'entitat, "l'arròs de l'entorn de l'Albufera està entre els més benvolguts per a elaborar els plats més emblemàtics de la gastronomia llevantina, però la seua versatilitat el fa idoni per a receptes de tot tipus".

"Volem que transcendisca la Comunitat Valenciana i que Espanya conega les seues virtuts i la cultura centenària que ho embolica. Tastarròs és la gran celebració de l'arròs en la nostra ciutat, un homenatge a tots eixos arroceros que porten generacions defenent un producte i una manera d'entendre la gastronomia. Però volem arribar més lluny, i que la gent, més enllà de les nostres fronteres, conega les varietats d'arròs i els seus usos i busquen i coneguen els avantatges d'un producte realment exquisit", afig.