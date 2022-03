Ucraïna.- La ciutat de València acull a més d'1.100 refugiats: "Estem acollint d'una manera important"

Així mateix, el primer edil ha indicat que l'arribada de refugiats i el seu posterior acolliment suposen "un problema de logística molt complicat" que s'ha d'atendre i ha destacat que el consistori valencià destinarà 1,5 milions d'euros per a prestar eixa atenció.

Ribó i Ibáñez han visitat aquest dimecres al costat de la vicepresidenta primera del Consell i responsable autonòmica d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, un dels centres de la ciutat en els quals s'imparteix el programa Jove Oportunitat (JOOP) de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), i han parlat de l'acolliment de persones procedents d'Ucraïna.

A més, tots dos han valorat la decisió del Consell d'habilitar temporalment diferents espais de la Comunitat Valenciana, entre ells l'hospital València al mar, albergs juvenils de l'IVAJ i altres centres, per a eixe acolliment.

"Estem acollint cada vegada més; estem acollint d'una manera important", ha exposat Joan Ribó. Després d'açò, ha ressaltat que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València aprovarà divendres que ve, a través de "una modificació pressupostària", una partida econòmica pròxima a 1,5 milions d'euros per a l'acolliment de persones refugiades procedents d'Ucraïna.

El responsable municipal ha assenyalat que s'està davant "un problema de drets humans" i ha agregat que atendre i gestionar aquest acolliment és "molt complicat" perquè les persones arriben des d'Ucraïna per diferents vies i amb diferents situacions.

"Vénen per tren, vénen en furgonetes, vénen en autobusos, vénen de totes les maneres. Uns es queden molts dies, uns altres se'n van l'endemà. És molt complex. No és com l'acolliment que ha tingut aquest Ajuntament en altres ocasions", ha plantejat Ribó, que ha assegurat que malgrat açò s'està fent front a aquesta conjuntura.

L'alcalde ha reiterat que s'està a l'espera que l'Estat engegue els grans centres destinats a aquests refugiats i ha demanat a l'administració central que ho faça "d'una manera clara".

"Dedicarem tots els nostres esforços" a eixe acolliment, ha asseverat Joan Ribó, que s'ha mostrat "segur" que "colze a colze, amb la Generalitat i amb l'Estat, es podrà pal·liar aquest tema, un problema de drets humans".

Per la seua banda, l'edil de Cooperació al Desenvolupament ja afirmat que s'ha superat ja la xifra d'1.100 persones procedents d'Ucraïna acollides per l'Ajuntament de València a través d'aquesta regidoria. Ha explicat que eixos refugiats s'estan derivant a diferents espais i ha agraït que la Generalitat habilite l'antic hospital València al mar per a l'acolliment.

"MÉS FORT EN ELS ÚLTIMS DIES"

"L'arribada massiva està sent més forta en els últims dies", ha dit Maite Ibáñez, que ha considerat "molt important" disposar "d'espais grans i flexibles per a poder acollir tant a famílies que venen a la porta del centre d'acolliment com en trens que arriben a la nit amb diferent nombre de persones, algunes amb xarxa social i unes altres que necessiten assistència i acolliment".

"És fonamental que disposem d'espais com València al mar per a la primera resposta d'emergència", ha apuntat la responsable municipal.