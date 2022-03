Alfredo Escardino caricaturitza el món de les lletres en la seua novel·la 'Onofre superstar'

L'obra, que publica Editorial Funambulista, tira d'ironia i espantall per a "explorar fins a on estaríem disposats a arribar per aconseguir riquesa i reconeixement social".

Huit anys després de la seua primera novel·la, 'Un erasmus a Brussel·les', Escardino convida a lectors en 'Onofre Superstar' a traslladar-se fins a l'any 2015, en una Espanya que intenta deixar arrere la crisi econòmica i en la qual el Govern ha convocat un quantiós premi literari per a incentivar la tasca dels escriptors com a creadors de riquesa i ambaixadors culturals.

L'inusual del certamen és que no el guanyarà la novel·la més valorada per un jurat, o per la crítica, sinó la més venuda a les llibreries. Un criteri purament comercial, numèric, que donarà motiu al fet que el nostre protagonista i els seus dos secuaces -sense experiència prèvia en el món de la creació literària- ordisquen una delirant estratègia per a guanyar el generosíssim premi.

"Si el lector té temps i ganes de llegir-la sense presses, entrelínies descobrirà temes que li faran reflexionar", assenyala Alfredo Escardino en un comunicat. Per exemple, apunta, "la crueltat de les xarxes socials, el costat fosc de la fama, la convivència amb les addiccions, la farsa i l'embuste com a pautes generalitzades de comportament o la toxicitat de certes relacions".

Alfredo Escardino és doctor en Dret per la Universitat de València. Compta amb postgraus en Estudis Europeus per la Universitat Lliure de Brussel·les i pel Col·legi d'Europa de Bruixes, i va treballar durant quasi una dècada en la Comissió Europea. En l'actualitat compagina l'escriptura de novel·les amb la docència en la Universitat Europea, on és professor de Dret i Relacions Internacionals.