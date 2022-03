Supermercats demanen "tranquil·litat" als consumidors i que no facen compres massives perquè garanteixen el proveïment

A més, l'horta valenciana garanteix "l'absoluta normalitat" d'oferta dels productes frescos tant en Mercavalencia, i per tant els mercats municipals i les botigues de proximitat, com en supermercats, encara que el fort temporal, juntament amb la parada de les confraries, sí que es deixa sentir en la falta d'algunes varietats de peix fresc.

Així, el director de l'Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana Asucova, Pedro Reig, en declaracions a Europa Press, ha mostrat la seua preocupació per la vaga i assenyala que els lineals pateixen problemes d'alguns productes que, com la llet, procedeixen d'Astúries i Galícia i també d'Andalusia perquè algunes empreses i cooperatives han hagut de tancar les seues plantes, però recalca que no hi ha cap problema en els productes frescos, gràcies a l'horta valenciana i a la propera murciana, i hi ha molt peix congelat.

A més, subratlla que treballen en la cerca d'alternatives per a garantir, malgrat el comportament "anòmal" de la demanda, productes de totes les famílies, encara que no s'arribe al cent per cent de tota la varietat d'oferta, ja que "no és un problema de producció, les fàbriques estan plenes, sinó de transport". Per açò, demana a la població no fer apilaments de productes per a no agreujar la situació: "Cal evitar l'efecte paper higiènic de la pandèmia".

Reig assenyala que els preus ja han pujat un 5% sense que encara s'haja traslladat l'efecte de la vaga, mentre que l'impacte en els seus costos és major, entre un 10 i un 20%, i encara que tracten d'evitar derivar-los a la cistella de la compra adverteixen que tampoc poden assumir-los en exclusiva i per molt de temps.

"El primer és resoldre el transport per a tornar a ajustar la cadena logística perquè quan es desajusta costa molt tornar a engreixar-la", postil·la. Així, urgeix el Govern a actuar perquè és "un problema d'Estat que cal resoldre a casa". "No podem esperar el dia 29", recalca. De la mateixa manera, reclama als transportistes que deixen treballar als qui no volen secundar la parada.

"VIES ALTERNATIVES"

De la mateixa manera, el secretari general de la Federació Empresarial d'Agroalimentació de la Comunitat Valenciana (FEDACOVA), Sergio Barona, ha coincidit que "no hi ha falta de productes, però sí de transportar-los als lineals concrets" i ha recalcat que es busquen "vies alternatives per a portar eixos productes a la distribució". A més, "si hi ha algun producte que no hi ha manera d'enviar-ho se substitueix per un altre".

Per açò, insisteix a tranquil·litzar al consumidor i que "no faça compres massives ni impulsives" perquè el proveïment està "garantit". Així mateix, ha confiat que en la reunió amb els transportistes, que el Govern ha avançat a demà, "es desconvoque una parada que no convé a ningú".

PRODUCTES FRESCOS, SENSE PROBLEMES

Per la seua banda, des de Mercavalencia assenyalen que de la parada "ni s'han assabentat" gràcies a que és l'únic que compta amb La Tira de Contar, un espai en el qual els xicotets agricultors de l'horta valenciana acudeixen per a la venda directa dels seus productes, frescs i recentment collits, i ho fan amb els seus propis cotxes o furgonetes. A més, els majoristes, en previsió, havien realitzat un major apilament. Així, assenyalen que pot ser que haja fallat algun camió de Granada o Almeria, però productes de fora, com a maduixes, se suplixen amb producció pròpia.

Des del Mercat Central testifiquen que no hi ha problemes de proveïment de productes frescos: "desproveïment cap, que vengen, que hi ha productes". Així, "pot ser que falte algun producte puntual però més a causa del temporal que a la parada de transportistes" i a més ressalten que moltes de les parades es nodreixen dels seus propis camps mentre que el proveïment de peix queda garantit amb el piscifactories. No obstant açò, també reclamen que la parada es resolga ràpid.