Marta Riesco es periodista, pero su nombre saltó a las páginas del corazón cuando confirmó que mantenía una relación sentimental con el polémico Antonio David Flores. Desde entonces, son muy pocas las ocasiones en las que Riesco ha hablado sobre sus sentimientos. En la semana que estrena su single, No tengas miedo, habla para 20minutos de lo que ha vivido y lo que le queda por vivir...

Tiene madera de artista, me ha sorprendido… (Risas) Ya lo dije, siempre he sido un poco 'mocatriz', modelo, cantante y actriz. Aunque lo de modelo lo digo para darle humor a la situación. Lo cierto es que desde pequeña agarraba los botes de champús y lo que pillase por casa para que me hiciera la función de micrófono. Siempre estaba cantando.

¿Por qué ha querido volver a grabar esta canción? Bueno, no es que haya querido ni que hubiese sido mi objetivo grabarla de nuevo. Todo empezó cuando, buscando en mi pasado, un periódico dio con mi canción. Esta canción la grabé en un estudio casero con 18 años, ni siquiera recuerdo haberla vuelto a escuchar. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la gente empezó a mandarme vídeos con ella y a cantármela? En un principio, me dio vergüenza, porque pensaba que podía afectar a mi trabajo como periodista. Después cambié el chip y cuando la bailé en Ya son las ocho, recibí la llamada de Mediaset. Les había gustado y querían hacer algo con ella. ¿Quién me lo iba a decir 15 años después?

Mucha gente puede pensar que es una provocación y otros un reto, ¿qué piensa usted? Ambas cosas. Provocación para todos aquellos que intentaron ridiculizarme con ella. Provocación para los haters, porque ellos pensaban que me podían hacer daño y que no levantaría cabeza. Pero, como dice la canción, dejé de "tener miedo" y ahora es un reto. El reto de mostrar a la gente que ha confiado en mí, que se puede ser periodista, reportera, colaboradora, cantante y todo lo que nos propongamos en la vida.

¿Está preparada para las críticas? LLevo meses donde el 80% de los comentarios han sido críticas. Desde que reconocí mi relación con Antonio David, he sido el punching ball de muchos programas, revistas y periódicos digitales. He perdido el miedo a las críticas y cuando lo pierdes, eres libre y ahora me siento así.

"Desde que reconocí mi relación con Antonio David, he sido el punching ball"

En tu canción habla de proposición, ¿ha recibido alguna vez una deshonesta? La verdad es que personalmente no, pero por Instagram, cada día. La gente es más valiente en redes que en persona (risas).

¿La música amansa las fieras? La música es buena para todo. Para olvidar las penas, para amansar las fieras y para venirte arriba. La música no tiene efectos negativos.

¿A quién no le dedicaría nunca una canción? A las personas que intentan hacer daño y que no se alegran del bien ajeno.

¿Le gustaría representar a España en Eurovisión? Me encantaría, aunque siendo realista no creo que ocurra, pero oye nada de lo que me está pasando en los últimos tiempos parece real, así que lo que te puedo decir es que no tendría miedo (risas).

"Me encantaría representar a España en Eurovisión"

¿Se plantea seguir en el mundo de la música? Me encantaría poder compaginar todo. Mi profesión de periodista y el que ha sido mi hobby toda la vida, la música. Estoy abierta a crecer en todos los niveles.

Cuando mira al pasado, ¿qué ve? Una Marta llena de sueños, sin maldad y con ganas de comerse el mundo.

Cuando mira al futuro, ¿qué quiere ver? Exactamente lo mismo.

¿Por qué cree que las críticas han sido tan feroces hacia su persona? Pienso que el haber reconocido públicamente que estoy enamorada de una persona tan controvertida como Antonio David, ha hecho que todos los que le critican a él, me hayan criticado a mí.

¿Puede un periodista convertirse en personaje? Creo que si la televisión y los programas quieren que así sea, así será. Yo dije que quería seguir levantándome a las cinco de la mañana porque quería seguir con mi trabajo, tal cual. No ha sido posible porque durante dos meses, no han parado de hablar de mí y no solo por mi carrera, sino por temas personales. Pienso que ser personaje o no en mi caso, no ha dependido de mí.

¿Es cierto que el amor puede con todo? Para mí, sí. El amor mueve el mundo y el amor es lo único por lo que merece la pena luchar.

"El amor mueve el mundo y el amor es lo único por lo que merece la pena luchar"

¿Qué no haría nunca por una exclusiva? Cualquier cosa que se aleje de mi trabajo como periodista.

¿Es Antonio David Flores el hombre de su vida? Lo único que te puedo decir es que soy feliz a todos los niveles.

¿Cuál ha sido su momento más duro en un programa de televisión? Mi entrada en directo en el programa Sálvame.

¿En algún momento ha pensado en dejarlo todo? Sí, cuando me dieron la baja médica. No podía con la presión ni con el acoso, no entendía las críticas tan feroces y las mentiras. La situación pudo conmigo y tuve que aprender a gestionarlo. Quise dejarlo todo.

"Soy feliz a todos los niveles"

¿Considera que es una mujer a la que no se conoce realmente? Creo que poco a poco con mi trabajo en Ya son las ocho la gente me está conociendo más, al igual que en mis redes. Pero también hay muchas personas que han dibujado una imagen de mí según lo que los programas y medios han dicho. Y esa no soy yo.

En su canción habla sobre el miedo, ¿a qué tiene miedo? Tengo miedo a no trabajar en lo que me gusta.

¿Cuál ha sido la peor crítica que ha recibido? 'Está encantada de ser personaje y ya tiene lo que buscaba'. Debe ser que quien dice esto, no ve realmente todas las cosas negativas por las que llevo pasando dos meses. Nadie recuerda que he estado apartada dos meses, montando vídeos e intentando que bajara el foco para volver a ser reportera, que es lo que más me gusta hacer. No ha sido posible. No ha valido para nada dedicarme solo a montar vídeos. Las noticias no han parado de generarse. Así que he cambiado el chip y he sacado la parte buena de todo lo malo que me ha ocurrido.

¿Y la peor mentira que se ha contado de usted? Que he pedido más protagonismo en mi programa.

¿En quién se refugia cuando la vida aprieta? En mi familia y amigos. Tengo una familia estupenda y soy muy afortunada por ello.

¿Se considera una mujer libre? Superlibre. Sin filtros y, como dice mi canción de nuevo, sin miedo.

"Me considero una mujer superlibre, sin filtros y sin miedo"

Ha pasado mucho tiempo desde que se confirmó su relación con Antonio David, ¿por qué no hace vida normal con él? Porque las cosas tienen su tiempo.

Recientemente ha dicho que quiere ser madre, ¿hay fecha? (Risas) Estoy para poner fecha ahora. Soy madre de un single vintage y con eso basta.