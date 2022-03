Fundació "la Caixa" llança a la Comunitat el seu nou model de convocatòries socials amb una dotació de 3 milions

El nou plantejament pretén "acostar aquestes ajudes a les persones en situació de vulnerabilitat i a les entitats sense ànim de lucre de cada territori, per a seguir donant resposta a les necessitats emergents de la societat d'una manera més justa i igualitària".

Així s'ha destacat aquest dimecres en una roda de premsa en la qual han participat el sotsdirector general de la Fundació "la Caixa", Marc Simón; el director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa; la responsable territorial de Fundació "la Caixa" a la Comunitat Valenciana, Soraya Casado, i la delegada de la Fundació "la Caixa" a Alacant i Múrcia, Lourdes Toribio.

Les entitats socials valencianes podran inscriure's del 29 de març al 28 d'abril en aquesta convocatòria, a la qual es destinaran tres milions d'euros, quasi el triple que en 2021, per a projectes emmarcats en els següents àmbits d'actuació: Persones majors i reptes derivats de l'envelliment; persones amb discapacitat o trastorn mental; Humanització de la salut; Lluita contra la pobresa i l'exclusió social; Inserció sociolaboral i Interculturalitat i acció social.

"Des de fa més de dos dècades, el Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials dona suport a la tasca imprescindible de les entitats socials, que treballen sobre el terreny amb els qui més ho necessiten. Ara, amb la nova proposta territorial, la nostra voluntat és intensificar aquesta col·laboració amb el tercer sector per a estar més prop de les entitats i de les persones a les quals atenem", ha explicat el sotsdirector general de la Fundació "la Caixa", Marc Simón.

Fins al 2022, les Convocatòries d'Ajudes de la Fundació "la Caixa" eren d'àmbit estatal. A partir d'aquest exercici, l'entitat llançarà entre febrer i octubre un total de 20 convocatòries (enfront de les 10 anteriors), 18 de les quals seran territorials, una per a cada comunitat autònoma i una altra per a Ceuta i Melilla. A aquestes s'afegiran les d'acció social en l'àmbit rural i la de cooperació internacional, que mantindran el seu abast nacional.

BALANÇ 2021

El Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials va invertir en 2021 a la Comunitat Valenciana un total d'1,16 milions d'euros en 54 projectes que van beneficiar a més de 12.000 persones. En concret, 28 d'ells van ser de promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia; 10 d'inserció sociolaboral; nou d'interculturalitat i acció social; sis de lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social; i un d'acció social en l'àmbit rural.

A més del nou model per territoris, les convocatòries de 2022 incorporen com a novetat que la dotació econòmica s'establirà sobre la base de la població de cada comunitat autònoma. Així mateix, es fomentarà la selecció de projectes en totes les províncies espanyoles.

Altres novetats incorporades a les convocatòries de 2022 són les que l'import màxim que pot sol·licitar-se per projecte s'ha incrementat de 40.000 a 50.000 euros; se simplifica el formulari de presentació de projectes per a facilitar la participació de totes les entitats; i es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent en les convocatòries 2021 del Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials. Per a açò, serà imprescindible justificar, com a mínim, el 50% de l'ajuda concedida en 2021.

Entre 1999 i 2021, el Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials ha impulsat més 19.000 projectes a través dels quals s'ha atès a 8,7 milions de persones. Tot açò amb un pressupost global de 383 milions d'euros. La iniciativa, desenvolupada juntament amb el tercer sector, ha repercutit de forma directa en la millora de la qualitat de vida, el benestar i la salut dels participants en el conjunt d'Espanya.

Amb una aportació de 30,78 milions d'euros, entre 1999 i 2021, el programa ha impulsat 1.729 projectes a la Comunitat Valenciana a través dels quals s'ha atès a més de 216.724 persones.