Las dos únicas capitales de provincia de España que no tienen calle en Madrid

España tiene un total de 52 capitales de provincia, incluidas las de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y hasta 48 están repartidas por las calles de Madrid. Algunas son importantes vías o calles de la capital, como ocurre con la Avenida Ciudad de Barcelona o con la calle Toledo.

Pero, ¿sabías que hay dos capitales que no tienen su propia calle en Madrid? Calle Segovia, Toledo, glorieta de Bilbao, calle de Sevilla, calle de Palencia o de Oviedo. El callejero de la capital hace referencia a prácticamente todas las ciudades del país, salvo a dos: León y Vitoria. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la historia que hay detrás?

¿Por qué no tienen una calle a su nombre?

Respecto a León, que Madrid no tenga una calle con esta capital de provincia tiene una sencilla explicación. Como explican en 'La Razón', en la capital sí que existe la calle del León, que está localizada en el Barrio de las Letras, justo en el conocido Madrid de los Austrias.

La historia se remonta a un ciudadano que llegó de Turquía o de India que se instaló a vivir en esta zona, pero no vino solo a Madrid. Llegó acompañado de un león, y por eso está calle recibe este nombre. No hace homenaje a la ciudad de León porque no es posible que dos vías tengan la misma nomenclatura.

La otra capital que no tiene su calle en Madrid es Vitoria. En cambio, sí que podemos encontrar en el callejero madrileño la calle Álava, así como otras vías que reciben el nombre de Bilbao o San Sebastián.