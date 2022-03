El Magnànim i l'AELC col·laboraran en la difusió dels XXXII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians

En concret, el Magnànim aportarà 30.000 euros per a la difusió dels XXXII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians, "una finestra per a donar nova vida i més projecció als llibres més destacats en les diferents modalitats de literatura infantil, literatura juvenil, narrativa, assaig, teatre i traducció". Aquests guardons premiaran el que haja sigut, segons el parer del jurat, el millor llibre publicat en valencià en 2021 en cadascuna de les sis modalitats.

Aquest dimecres s'ha celebrat una reunió entre la presidenta del Magnànim, Maria Josep Amigó, el director, Vicent Flor, i el sotsdirector, Enric Estrela, i, en representació de l'AELC, la poeta i vicepresidenta a la Comunitat, Teresa Pascual, el vocal, Carles Mulet i el també poeta Jaume Pérez Muntaner.

Amigó ha considerat que aquesta decisió és "una bona manera de promocionar la literatura en valencià i la projecció dels autors i autores en un context on tenen molt difícil viure del seu treball creatiu". "Per açò, hem considerat que des de les administracions públiques hem de donar suport a la creació en la llengua oficial minoritària i acostar-la a condicions de certa igualtat amb els autors i creadors en castellà", ha asseverat.

"MÉS RESSÒ"

Des de l'AELC, Pascual ha informat que tenen previst encarregar sis presentacions al llarg dels territoris on es parla valencià a cada guardonat per a donar-li nova vida als llibres premiats i millorar la gala anual dels premis perquè tinguen "més ressò" en la societat valenciana, entre altres iniciatives que estudiaran.

Amigó, així mateix, ha fet públic que, igualment que amb els jurats dels Premis de Periodisme d'Investigació Josep Torrent, convocats per l'editorial de la Diputació i l'Unió de Periodistes Valencians, el Magnànim no incorporarà cap jurat a proposta de la institució pública per a continuar preservant el criteri tant dels periodistes i professors de periodisme en el cas dels Premis Josep Torrent, com dels propis escriptors en els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians, amb la qual cosa, l'AELC continuarà triant lliurement els jurats de cada modalitat

Tant des del Magnànim com de l'AELC, s'han mostrat oberts a seguir col·laborant en 2023 i anys posteriors per a mantindre el prestigi dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians, a més d'estudiar fórmules per a millorar més encara la projecció de les creadores i creadors en valencià.