La pianista Marta Menezes debuta en el Palau amb l'Orquestra de València i Karel Mark Chichon

'La Suite Española", op 47 d'Isaac Albéniz, el poema simfònic 'Don Juan' de Richard Strauss i el cèlebre 'Bolero' de Maurice Ravel, completen aquest programa.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha augurat, respecte a aquest concert que inaugura la temporada d'abonament de Primavera, que "agradarà molt pel seu encert programàtic, ple de melodies, ritmes i impressions ibèriques, i pel seu colofó, amb una de les obres més volgudes i demandades pel nostre públic com és el 'Bolero' de Ravel".

Tello ha valorat el debut a València de Marta Menezes que "està adquirint una gran notorietat, compartint cartell en aquesta nova temporada amb grans pianistes com Perianes, Giltburg o Lisiecki". D'aquesta manera, la pianista Marta Menezes interpretarà en la seua presentació al públic valencià, la 'Rapsodia portuguesa para piano y orquesta' d'Ernesto Halffter, una composició que respon a l'especial vinculació del compositor amb Portugal i en concret, a Lisboa, i que està plena de referències folklòriques portugueses.

També destaca la 'Suite Española' d'Isaac Albéniz, basada en l'obra pianística del compositor espanyol, en concret als moviments 'Sevilla', 'Granada' i 'Castella', i que van ser orquestrats per Rafael Frübeck de Burgos.

"EXCEL·LENT TRAJECTÒRIA INTERNACIONAL"

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha valorat la presència del mestre convidat Karel Marc Chichon com "un dels directors més sòlids de l'actualitat, i amb una excel·lent trajectòria internacional que contribueix a elevar el nivell artístic de la nostra formació simfònica".

Marta Menezes va ser guanyadora del 1er Premi en el Concurs Beethoven del Royal College of Music, a Londres i en el Concurs Internacional de Piano de Nice Côte d'Azur, també ha sigut guardonada en concursos internacionals a Portugal, Espanya i França.

Com a solista, ha actuat amb orquestres com l'Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orchestre Régional de Cannes (Concurs Internacional de Niza), Orquestra Clássica do Centro, Orquestra de Câmara de Cascais i Oeiras i Orquestra Simfònica da Escola Superior de Música de Lisboa, entre unes altres.

Karel Mark Chichon és titular i artístic de l'Orquestra Filharmònica de Gran Canària i convidat habitual d'orquestres com la London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin o Wiener Symphoniker, així com la Royal Concertgebouw Orchestra, substituint el 2010 a Pappano, en quatre concerts i rebent grans elogis de la crítica i el públic.