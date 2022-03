Ucraïna.- Més de 1.200 escolars refugiats d'Ucraïna es troben ja a la Comunitat Valenciana

Es tracta, d'una banda, de 1.067 menors que han arribat amb les seues famílies pels seus propis mitjans i que la Conselleria està escolaritzant en els centres educatius valencians de les localitats on són acollits. D'altra banda, més de 130 fills i filles de famílies que ja estan acollides en albergs de la Generalitat i que han arribat pels mitjans de cooperació humanitària institucional.

Així ho detalla la Conselleria d'Educació, que apunta que la majoria dels 1.067 menors refugiats ucraïnesos que ja estan escolaritzats en centres educatius sostinguts amb fons públics és alumnat de Primària -581 xiquets i xiquetes-, seguit de l'alumnat d'Infantil, amb 255 i d'ESO, amb 227 joves, però també hi ha un alumne d'Educació Especial i tres de Batxillerat.

Per províncies, la gran part d'aquest alumnat refugiat està escolaritzat en centres educatius d'Alacant, amb un total de 588. Els centres educatius de València escolaritzen a 400 xiquets i xiquetes, i els de Castelló, a 79.

Pel que fa als fills i filles de famílies acollides en albergs de la Generalitat, hi ha més de 130 menors que reben atenció educativa i acompanyament emocional per part del professorat que la Conselleria ha traslladat a aquests espais.

Així mateix, els seus familiars estan rebent atenció i acompanyament de mediadors lingüístics de la Conselleria per a ajudar-los en la comunicació bàsica que necessiten.

En la majoria de casos s'escolaritza als menors en els centres educatius on hi ha places en les poblacions en què es requereix i el sistema està assumint ben aquest fet. No obstant açò, allà on es concentren més arribades, s'estan obrint unitats educatives específiques i dotant-les de personal i de material.

Ara mateix, hi ha activades o en procés 18 unitats d'aquestes característiques a Torrevella, Guardamar del Segura, Sant Joan d'Alacant, Dénia i Vila-real.

Davant la situació provocada després de la invasió d'Ucraïna ordenada pel president rus, Vladimir Putin, la Conselleria d'Educació ha organitzat unes jornades específiques dirigides al professorat valencià amb el títol 'Compromís socioemocional amb les famílies procedents d'Ucraïna'.

Se celebraran telemàticament el dilluns 28 i el dimarts 29 de març i ja està disponible la inscripció per a tot el professorat interessat en