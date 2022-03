Emergències estableix situació zero per alerta hidrològica a la Plana Baixa

A més, a petició de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), s'ha activat el sistema d'observació Copernicus EMS per a comprovar per satèl·lit els efectes de les inundacions en els rius Turia, Mijares i Palancia, segons informa el 112 GVA.

Emergències té decretada la preemergència per pluja a l'interior i litoral sud de Castelló i a l'interior nord de la província de València. Per a aquest dimecres, hi ha risc groc per pluges al litoral nord de Castelló, al litoral i l'interior sud de València i al litoral nord d'Alacant i per fenòmens costaners en tot el litoral. Per a demà, hi ha decretat risc nivell per pluges al litoral nord de Castelló i de València.

A primera hora del matí, els registres més significatius s'havien registrat a la Vall de Laguar, amb 33,2 litres per metre quadrat; Orba, 24,4; el Pilar de la Foradada, 22,0 i la Vall de la Gallinera, amb 12,3.

En les últimes hores, els bombers del Consorci de Castelló s'han mobilitzat a la revisió d'una vivenda deshabitada que s'ha afonat a Sant Mateu, i on s'ha desallotjat preventivament a les dos cases confrontants, segons el Consorci.

També els efectius es mobilitzat al rescat de dos persones en interior d'un vehicle embossat per aigua al pas per un barranc en el camí La Rambla d'Onda. Fins al lloc s'han mobilitzat dotacions Parcs de Plana Baixa i Espadà Millars.