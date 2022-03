Los empresarios exigen al Gobierno que acelere su "plan anticrisis" y reprochan su "inacción" ante el "clamor social"

Los representantes del empresariado español han elevado el tono hacia el Gobierno para que aclare "con la máxima urgencia" sus propuestas para hacer frente a la crisis energética y a las movilizaciones en el sector del transporte por carretera.

En un duro comunicado conjunto con Cepyme, la patronal CEOE ha emplazado al Ejecutivo a que "se detallen de una vez" los pormenores de las anunciadas ayudas al combustible para que el transporte pueda volver a operar con normalidad.

"No es una cuestión aplazable por más tiempo", advierte el empresariado. "Mientras esto sucede en nuestro país, los países vecinos como Francia, Italia o Portugal ya han desplegado planes anticrisis precisos, con una fecha de puesta en marcha prevista", reprochan.

"En esta situación, el clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse ante la inacción política", prosigue la contundente nota difundida por los empresarios. La CEOE reprocha también al Ejecutivo que no haya intervenido antes para atajar las movilizaciones. "Es difícil de comprender que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de los suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello", señalan.

De esta forma, la confederación de empresarios se hace eco de las reivindicaciones que las diferentes patronales industriales españolas llevan días reclamando. El martes, la siderurgia, la automoción, la construcción y la agroalimentación emitieron comunicados contundentes en los que denunciaban problemas de abastecimiento, paradas en las fábricas e incluso sabotajes y problemas para cargar mercancías por culpa de la huelga.

"Ya son mayoría los sectores empresariales de este país que están en una situación insostenible", continua la nota de la patronal. "La industria está empezando a parar sus hornos; el campo y la pesca y todo el sector agroalimentario viven una auténtica pesadilla; el comercio ya está sufriendo un desabastecimiento alarmante, y así en innumerables sectores empresariales", añaden.

"Todas las empresas, en especial la pequeña y mediana empresa y los autónomos, están en una situación de máxima preocupación porque al grave momento actual se suma el desgaste de estos dos últimos años", agregan.

"Desde el sentido de Estado que nos inspira, reiteramos y ampliamos nuestra llamada al Gobierno para que acelere y clarifique las necesarias acciones encaminadas a reconducir esta situación de nuevo hacia la recuperación y a dar confianza y seguridad para poder trabajar entre todos mirando al futuro", concluye el comunicado.