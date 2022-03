Novedades en los grados y máster de la Universidad de Sevilla para el curso 2022-2023

La oferta de nuevas plazas de grado y máster de la Universidad de Sevilla (US) para el próximo curso académico 2022-2023 asciende a 16.942, tal y como ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno durante su última sesión, en la que también se ha dado luz verde a la creación de tres nuevas empresas basadas en el conocimiento y se ha concedido la Medalla de la US a la Universidad de Málaga por su 50 aniversario.

En una nota de prensa, la US ha informado este miércoles de que la nueva oferta de plazas prevé 12.234 de Grado, más 426 plazas para la fase exclusiva de extranjeros, lo que supone un aumento de 67 plazas respecto del curso anterior. En la oferta de Grados, la principal novedad es el aumento de 15 plazas en el Grado en Matemáticas, debido a la "alta demanda" del título, que para el curso próximo oferta 160 plazas.

Otra pequeña diferencia se encuentra en el Grado en Administración y Dirección de Empresas, que sube cinco plazas del grupo de Inglés y registra una bajada de cinco en el de Español. El Grado en Enfermería también aprecia un incremento de 12 plazas, llegando a las 272.

Para los estudios de máster se ofertan 4.282 plazas, un aumento de 119 plazas respecto del curso anterior, debido a la implantación de nuevos másteres: el Interuniversitario en Logística y Gestión de Operaciones; y el Interuniversitario en Electroquímica, Ciencia y Tecnología, adscritos a la Escuela Internacional de Posgrado.

Asimismo, el próximo curso se ofertarán también como nuevos títulos de posgrado el Máster Universitario en Innovación e Investigación Educativa en las Áreas del Currículo, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación; y el Máster Universitario en Publicidad y Gestión de Contenidos, de la Facultad de Comunicación. Por su parte, el Instituto de Idiomas oferta 2.550 plazas para el curso 2022-2023, siendo lo más destacado la subida de plazas en Español, hasta 250 plazas debido al "aumento de demanda".

El Consejo de Gobierno también ha aprobado programas académicos con "recorridos sucesivos" que permitirá que un estudiante de un Grado vinculado, al que le reste por superar el Trabajo Fin de Grado (TFG), y una o varias asignaturas que, "en ningún caso" de forma conjunta superen los 30 créditos ECTS, puedan acceder y matricularse en el Máster Universitario vinculado.

Concretamente, se han aprobado cinco programas para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, que vinculan un título de Grado y un título de Máster Universitario orientado a la especialización profesional, manteniendo su diferenciación e independencia estructural, y reforzando la formación integral de los estudiantes.

De ponerse en marcha para el curso próximo, aún pendiente de la Dirección de Evaluación y Acreditación, el acceso al programa se realizará siguiendo el mismo procedimiento que para el resto de las titulaciones de Grado en el Distrito Único Andaluz. "Es importante destacar que no se contempla la reserva de plaza en el Máster que forma parte del Programa, y que el estudiante no adquiere ninguna obligación de realizar el Máster, pudiendo decidir finalizar sus estudios con el Grado", ha apostillado la US.

Oferta pública de empleo

En materia de Transferencia de Conocimiento, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a dos nuevas empresas basadas en la transferencia de conocimiento. La primera es BioMixng y su actividad será comercializar la producción de compuestos orgánicos complejos para la industria farmacéutica. El promotor principal es el profesor Javier Dávila, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

La segunda empresa es Hemorrhage Outcome Predictor S.L, que propone una herramienta basada en Inteligencia Artificial para dar los datos adecuados con los que tomar decisiones clínicas en un corto período de tiempo y potencialmente salvar vidas. El promotor principal es Marcin Wojciech, del Departamento de Fisiología Médica y Biofísica, en el Centro Nacional de Aceleradores.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado conceder la Medalla de la US a la Universidad de Málaga con motivo de su 50 aniversario. Las universidades de Sevilla y Málaga mantienen un "vínculo estrecho de colaboración" en distintos ámbitos y conjuntamente integran el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

De otro lado, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el Personal Docente e Investigador de la US, que para 2022 asciende a 301 plazas, que conforman el 120% de su tasa de reposición. De esas plazas, 183 son para profesor titular y 118 para profesor contratado doctor.