Ucraïna.- Cs exigeix la compareixença de Puig en Les Corts perquè done explicacions sobre l'acollida de refugiats

Així ho ha avançat la síndica de Cs, Ruth Merino, qui ha preguntat per "les ajudes, els mecanismes de coordinació entre administracions i els recursos materials i humans disponibles per a l'acolliment", segons ha informat la formació taronja en un comunicat.

Merino, després que des de Creu Roja s'haja advertit de la necessitat d'ampliar els recursos disponibles, ha considerat que "és urgent estar preparats per a l'arribada d'aquestes persones que fugen de la guerra" i ha instat Puig a "impulsar i coordinar la gran solidaritat de la ciutadania de la Comunitat Valenciana amb el poble ucraïnés".

La dirigent de Cs ha advocat, a més, per dur a terme un pla per a assegurar l'accés a l'ocupació i a la vivenda dels refugiats i per un protocol específic per a l'atenció dels menors. "Des de Cs defenem sense tebieses la democràcia i els drets humans", ha conclòs.