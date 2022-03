Ucraïna.- El Consell habilitarà temporalment el València al mar, albergs i altres centres per a acollir refugiats

En la resolució, la vicepresidenta fa constar que la invasió militar d'Ucraïna per part de Rússia des del passat 24 de febrer ha provocat que importants zones del territori ucraïnés "s'hagen convertit en escenari d'enfrontaments militars, de les quals han fugit o estan fugint milers de persones".

Entre les "greus conseqüències" que està provocant aquest conflicte, són significatius els moviments migratoris de persones cap als Estats de la Unió Europea i, a data d'1 de març de 2022, més de 650.000 persones desplaçades havien arribat des d'Ucraïna a través de Polònia, Eslovàquia, Hongria i Romania, però es calcula que aquestes xifres augmentaran.

En aquest context d'emergència humanitària, per al Consell, "resulta necessari adoptar les mesures oportunes per a l'habilitació temporal d'aquells espais que es convertiran en la residència habitual temporal de les persones que arriben a la Comunitat, amb la finalitat de fer efectiva un primer acolliment i allotjament dins del Sistema d'Acolliment de Protecció Internacional del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions".

Per a això, ha acordat posar a la disposició de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a la seua habilitació temporal com a centres d'acolliment temporal d'emergència (CATE), la futura residència per a persones amb diversitat funcional de Paterna, el futur centre específic per a malalts mentals de Bétera i els albergs de l'IVAJ Argentina, de Benicàssim; La Florida, d'Alacant; Mar i Vent, a Piles; La Marina, en Moraira; el de Biar i el Muro d'Alcoi.

També la futura residència per a persones majors dependents d'Alpont; el futur centre ocupacional d'Ademús i centre de dia de persones majors dependents i l'Hospital València al Mar.

Tots els centres comptaran amb una persona responsable que mantindrà la interlocució en tot moment amb la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat i amb una plantilla de professionals adequada a l'atenció que es precise.

L'habilitació d'aquests centres es produirà "durant el temps que duren les conseqüències derivades de l'enfrontament militar a Ucraïna i la situació de protecció temporal de les persones desplaçades", i se suspendran temporalment, en cas que ho tingueren, el seu destí actual.

Aquestes mesures podran modificar-se en funció de les decisions que vagen adoptant les diferents autoritats competents. Per a aquest cas, es proposa la declaració d'interés general i declarar l'emergència per a la celebració dels contractes necessaris per a l'adequació i posada en marxa dels immobles, així com la gestió dels serveis i dels subministraments.