DocsValència es promociona amb un cartell que reflexiona sobre la mirada i la distorsió cinematogràfica

El cartell 2022 "convida a fixar-se en els filtres, biaixos, prejuís i perspectives amb les quals totes les persones observem el món que ens envolta, i com eixos condicionants alteren allò real fins a fer-ho quasi irrecognoscible, encara que tot ens parega clar com un got d'aigua". "El cinema documental no només ens mostra el món, també les diferents mirades sobre ell", apunta Correcher.

El dissenyador valencià explica que una de les frases més escoltades durant la pandèmia és que la realitat sempre supera a la ficció. Així que "és un bon moment per a tornar la vista a la trajectòria del cinema documental i a com ha evolucionat la mirada cinematogràfica a la realitat i la seua narrativa", afig.

El cartell d'enguany fa referència a "la inevitable subjectivitat" de l'autoria i a "la importància del punt de vista", ha destacat Correcher, qui ha conclòs amb una reflexió del mestre del documental Frederick Wiseman: "Per descomptat que hi ha manipulació conscient! Tot en una pel·lícula és manipulació... Si t'agrada, és una interpretació. Si no t'agrada, és mentida, però tot en aquestes pel·lícules és una distorsió".

Com en anteriors ocasions, DocsValència ha comptat amb el dissenyador Kike Correcher a l'hora de dissenyar la gràfica del festival. El cartell de la passada edició ha sigut inclòs en la Selecció Anuaria dels XXVIII Premis Nacionals de Disseny Gràfic. La imatge de l'edició 2021 es va teixir entorn de la paraula OPEN inscrita amb caràcters de formes obertes sobre un mur virtual, com un desig d'anar més enllà, de reprendre els espais culturals i d'ampliar la nostra visió de la realitat.

DOCSLAB - À PUNT

D'altra banda, DocsLab-À Punt, el laboratori de projectes del certamen, ha obert la convocatòria on es podran presentar treballs en fase de desenvolupament fins al pròxim 6 d'abril. Aquesta iniciativa respon la voluntat de DocsValència de recolzar als documentalistes, així com de fomentar la internacionalització de la producció valenciana i contribuir a una indústria de no ficció més dinàmica i amb nous horitzons.

Igual que la passada edició, DocsValència projectarà les seues cintes en les sales dels Cinemes Lys de València com a seu principal, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i la sala Rialto de la Filmoteca valenciana. El certamen compta amb el patrocini de l*Institut Valencià de Cultura, Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni i À Punt Mèdia com Mitjà Oficial. Amb el suport d'IVACE Internacional, el Consolat de la República de Lituània a València, Col·legi Major Rector Peset, Fundació SGAE, Jameson i la col·laboració del Festival Internacional de Cinema Documental DocsMX.