Mazón mostra el seu suport a la fàbrica de bateries de Sagunt: "És una oportunitat que la Comunitat no pot desaprofitar"

Mazón s'ha pronunciat en aquests termes després de l'anunci que la planta de bateries se situarà definitivament en el municipi valencià i ha subratllat que tot el PPCV "defensa sense cap fissura aquest projecte", segons ha informat el partit en un comunicat.

Al seu juí, "és el moment que la Generalitat i que el Govern d'Espanya estiguen a l'altura de les circumstàncies. Aquest projecte és una oportunitat estratègica que requereix del suport de tots els partits i no pot haver-hi fissures i contradiccions en el si del Govern valencià, com hem vist amb altres qüestions com el Port de València".

"És important l'unitat i per açò considerem que és important que hi haja una comissió mixta de seguiment Consell-Corts", ha manifestat el líder del PP, el grup del qual ha registrat aquest mateix dimecres en Les Corts una Proposició No de Llei d'urgència sobre la creació d'eixa comissió, amb la proposta de que estiga integrada per representants del Consell i dels grups parlamentaris i que es reunisca mensualment.

Per a Mazón, "la Comunitat no pot permetre's perdre un altre tren. Aquest projecte està per damunt de qualsevol consideració política. La postura del PPCV és aprofitar sempre les oportunitats que té la Comunitat Valenciana i que han de gestionar-se adequadament", ha conclòs.