Los expertos ven "precipitado" que la gente con covid no se aísle: "Tendremos positivos que van a estar contagiando"

La Comisión de Salud Pública ha dado luz verde este martes a la nueva estrategia que normalizará la covid a partir del próximo 28 de marzo, cuando se eliminarán los aislamientos de los casos leves y asintomáticos y la realización de pruebas con carácter general. Este cambio, planteado como una transición hacia una nueva estrategia que vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad, se aplicará siempre que los indicadores de utilización de servicios asistenciales se encuentren en nivel bajo, como ocurre en la actualidad, cuando la ocupación UCI se sitúa en el 6% y los ingresos en el 3,7%.

Este nuevo abordaje de la covid, una vez pasada la fase aguda de la pandemia, pretende dar paso a un sistema consolidado de vigilancia de la covid similar al de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) basado en sistemas centinela. Esta nueva forma de convivir con el coronavirus SARS-CoV-2 plantea algunas dudas que 20minutos ha querido responder con expertos.

Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y presidente de la Fundació UITB (Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona), asegura que no conoce a ningún infectólogo ni epidemiólogo que esté de acuerdo con estas medidas. "Los casos, aunque sean leves, deben estar aislados porque ómicron es muy transmisible y si quieres controlar una enfermedad infecciosa hay que aislar los casos y estudiar sus contactos", expone, al igual que se hace con el sarampión o la tuberculosis. "Pero si esto no se hace, tendremos covid para rato", advierte.

Caylà apunta que "si la persona afectada va circulando con mascarilla y todo el mundo guarda la distancia, no habría problema", pero reconoce que esto es complicado porque hay momentos y situaciones, como en un bar o en una discoteca, en las que las personas "se pueden relajar y la transmisión es muy fácil".

El epidemiólogo advierte de que "en los dos últimos informes del Ministerio, la incidencia acumulada a 14 días ha aumentado en nueve Comunidades y a siete días ha crecido en 12 Autonomías. No es el mejor momento para dar este paso. Deberíamos seguir bajando y estudiar bien el número de casos hasta llegar a una incidencia de 40-50 casos por cada 100.000 habitantes, que es lo que teníamos en octubre antes de la sexta ola". Según el último informe del Ministerio de Sanidad publicado este martes, la incidencia acumulada se sitúa en 436 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en 209 casos a siete días.

Sin embargo, Caylà considera que como se han dejado de realizar pruebas, "hay subregistro" y la incidencia real "será superior". Además, considera que todavía los ingresos en planta y UCI son "muchos". "De cara a la Semana Santa y al verano es un riesgo. Sería imperdonable tener otra ola este verano. Se mira mucho la economía, pero de una forma que no ayuda ni a la economía ni a la salud. Hay que ser estricto conlo básico", asevera. "La pandemia continua y no hay que bajar la guardia porque se nos puede complicar", concluye.

Pros y contras

Su colega el epidemiólogo Pedro Gullón opina que se trata de un "paso intermedio" en una estrategia más global de vigilancia y control del covid. En cuanto a la vigilancia, que está directamente relacionada con la foto de la situación epidemiológica, el también profesor de Salud Pública en la Universidad de Alcalá (Madrid) no considera que vaya a tener "ninguna consecuencia preocupante" porque "la incidencia acumulada hace mucho meses que dejó de ser el único marcador a tener en cuenta" y "se va a seguir midiendo la incidencia en los grupos vulnerables, ya que es más difícil que estos sean asintomáticos".

"En el sentido de la vigilancia, no creo que suponga un problema grande, sino más bien una ventaja para poder descargar servicios como Atención Primaria. Esto en la sexta ola, sin planificarlo, ya se hizo porque no se llegaba a más y se priorizó a quien hacer test. No es una gran alarma entonces", expone.

"Con lo que quizá sí haya que tener cuidado es con el control del covid. Que las personas asintomáticas no hagan aislamiento significa que tenemos personas positivas que van a estar contagiando a otras personas. Ahí perdemos una pequeña pata de la estrategia de control", agrega el epidemiólogo.

Aunque, por otro lado, prosigue, "hace que el sistema poco a poco vaya siendo más sostenible. No creo que aguantara en un estado de emergencia durante mucho más tiempo, los servicios ya están cansadísimos y lo que van a hacer ahora es un reflejo de lo que ya estaban haciendo porque no se llegaba a más", admite Gullón.

"Los efectos poblaciones son inciertos", pero pide "no hacer saltar las alarmas" porque, recuerda, "ya sabemos que mediante el aislamiento de los contagios y sus contactos se mitiga pero no se llega a controlar la pandemia". "Como con los asintomáticos se te puede escapar algún positivo, tenemos que estar muy atentos en algunos lugares específicos, que tendrán que aplicar medidas lo más temprano posible en caso de que sea necesario", recalca.

Con todo, insiste en que "no es que la pandemia se haya acabado". En su opinión, estas nuevas medidas no interpretarse como un mensaje tipo 'vamos camino de hacer desaparecer el covid' sino que se trata más bien de que ''tenemos que hacer sostenible la vigilancia y el control del covid a medio plazo porque no podemos vivir en estado de alerta en Salud Pública tanto tiempo".

Aplicadas a la población real, estas medidas preocupan a Gullón en términos de accesibilidad a las pruebas y el teletrabajo. "Hay que vigilar las desigualdades" que puedan derivarse de esta nueva estrategia de vigilancia y control, que pide que sea "completa" y no signifique "una privatización de los test en sintomáticos".

"Antes hay que poner las cuartas dosis"

Por su parte, la inmunóloga del CSIC Matilde Cañelles considera que estas medidas son "muy precipitadas" para las personas de 65 años, a quienes insta a proteger con la cuarta dosis antes de relajar medidas: "En mayores de 65 años es muy precipitado porque ya sabemos que tienen más problemas para crear una respuesta inmune duradera. En muchos países ya están con la cuarta dosis [de la vacuna] y aquí solo se ha pautado a las personas de muy alto riesgo. Comprendo que a estas alturas estamos al límite con las medidas, pero cualquier relajación tiene que venir precedida de un refuerzo de la protección de los más vulnerables, entre los que hay que incluir de a los mayores de 65 años".

Otro problema que plantea Cañelles es que hasta el establecimiento de un sistema robusto de vigilancia de la covid con grupos centinelas, igual que el de la gripe, "vamos a tener una ausencia de datos" que nos va a hacer ir "por detrás del virus, cuando deberíamos ir por delante". La científica expresa su temor por si el coronavirus nos vuelve a "pillar cuando ya tengamos un aumento de los ingresos" y eso nos conduzca a tener que recuperar medidas de control de forma precipitada.