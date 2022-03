Los taxistas de Barcelona ya están junto al Parlament y amenazan con acampar en la Gran Via

La marcha lenta de taxistas que ha convocado la mañana de este miércoles Élite Taxi en Barcelona contra la subida del precio de los carburantes y ha comenzado en el aeropuerto ya ha llegado al parque de la Ciutadella, donde está el Parlament. Los coches, unos 1.500 según la asociación, han cortado durante varias horas la Gran Via, donde han amenazado con acampar en los próximos días si las administraciones no atienden sus reclamaciones, como ya hicieron en 2018. "Si no nos ayudan, tendremos que parar el servicio y plantarnos en la Gran Via", ha afirmado del portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez.

La subida del precio de los carburantes está suponiendo un lastre en nuestra actividad diaria. ¡Necesitamos soluciones!

Salimos de la parra de la T1 dirección Parlament. Hemos recibido la visita de unos cuantos compañeros transportistas que llevan ya 10 días de huelga. pic.twitter.com/u01UMWERPl — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) March 23, 2022

Acompañan a los taxistas, que no paran de hacer sonar las bocinas, ocho camiones de transportistas que se han sumado a la protesta, que ha comenzado a las 9:45 horas. En el Parlament, se reunirán con los portavoces de los grupos parlamentarios.

Taxistas, transportistas y conductores de autobús, en marcha lenta por Barcelona en dirección al Parlament pic.twitter.com/nIVb29aWTh — 20m - Barcelona (@20mBarcelona) March 23, 2022

Los taxistas critican que con la inflación y la "subida acuciante del precio de los carburantes", el "margen de beneficio es muy bajo", en palabras de Álvarez, que afirma que este ha bajado alrededor de un 30% en los últimos dos meses.

Marcha lenta de taxis y transporte en Barcelona: "Si no nos ayudan, tendremos que parar el servicio y plantarnos en la Gran Via" pic.twitter.com/bAgR48xVaM — 20m - Barcelona (@20mBarcelona) March 23, 2022

Piden a la Generalitat y al Área Metropolitana de Barcelona ayudas directas. Es después de que el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) les informara el lunes de que no se revisarán las tarifas, revisión que habían reclamado en un principio.

La marcha de taxistas coincide con la décima jornada de la huelga de transportistas, que este miércoles han cortado la Ronda Litoral de Barcelona con una marcha a pie. "Si los transportistas siguen de paro la semana que viene, a lo mejor tenemos que hacer acciones viarias juntos", ha apuntado Álvarez.

(Habrá ampliación)