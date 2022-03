El Consorci de Museus i l'IAACC Pablo Serrano rescaten l'art de les dones en l'Espanya de 1804 a 1939

La selecció ha sigut inaugurada pel conseller d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó, Felipe Faci, i pel director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), José Luis Pérez Pont. Aquest ha sigut concebuda en el si del projecte d'investigació R+D+i d'Excel·lència HAR2017-84399-P, 'Dones artistes a Espanya, 1804-1939' (MAE), finançat per l'aleshores Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i desenvolupat entre 2018 i 2021 sota la direcció de Concepción Lomba, catedràtica d'Història de l'Art de la Universitat de Saragossa.

"Des del Consorci de Museus treballem per a contribuir a la construcció d'un relat artístic més complet i inclusiu, donant suport a aquelles investigacions que ens ajuden a il·luminar zones grises de la nostra història, especialment eixe erm de la cultura oficial en el qual les dones han sigut sistemàticament negades, esborrades i invisibilitzades", assenyala Pérez Pont en un comunicat.

"El nostre objectiu -agrega- amb aquesta exposició, en col·laboració amb el IAACC Pablo Serrano de Saragossa, és seguir avançant en aquesta necessària reparació col·lectiva mitjançant un exercici a favor de la igualtat, posant en valor l'obra de 70 dones artistes. Un projecte que ha sigut possible gràcies a la investigació impulsada des de quatre universitats i la col·laboració de desenes d'institucions que han nodrit d'història i d'obres l'exposició que hui presentem".

'Hacia poéticas de género. Mujeres artistas en España: 1804-1939' forma part del projecte 'Mujeres artistas en España, 1804-1939' (MAE), dirigit per Concha Lomba (Universitat de Saragossa). Formen part del projecte investigadors i investigadores de quatre universitats: Jaime Brihuega, Estrella de Diego i Alicia Fuentes (Universitat Complutense de Madrid), Rafael Gil i Ester Alba (Universitat de València), Magdalena Illán (Universitat de Sevilla) i Alberto Castán (Universitat de Saragossa).

ARRELS DEL PRESENT

L'argument principal de l'exposició pretén exhumar i interpretar les arrels sobre les quals s'edifica la situació present de l'art espanyol. Les diverses instàncies i formes de poder han vingut condicionant el desenvolupament de la vida social i cultural, així com els rols assumits pels seus diversos actors. També els relats a través dels quals la memòria col·lectiva coneix i interpreta el passat, projectant aquesta imatge sobre la comprensió del present i construint a partir d'ella la del pervindre.

La mostra s'articula en sis blocs que recopilen l'obra de 71 artistes, fent un viatge per la història de l'art a Espanya des de 1804 fins el 1939. Dins del gran nombre d'artistes presents en l'exposició no només hi ha espanyoles, sinó també dones estrangeres que van treballar en el país, aportant les seues creacions al panorama artístic i contribuint a modernitzar el panorama de la plàstica espanyola. Una modernització de la cultura artística en la qual ix a relluir la reivindicació de gènere que, igual que a la resta dels àmbits de la societat, també va arribar al món de l'art.

En total, es mostraran 111 obres procedents de 40 institucions espanyoles i 17 col·leccions particulars. Entre elles destaquen, per nombre d'obres prestades, el Museu Nacional Centre d'Art Regna Sofia, amb 11 obres; el Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb 8; la Biblioteca Nacional d'Espanya, amb 6 obres; el Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca, amb 5; la Diputació de Barcelona, amb 4 obres; i el Museu Nacional del Prado, amb altres 4.

L'exposició, coproducida per la Direcció general de Cultura del Govern d'Aragó en col·laboració amb l'Institut Aragonés de la Dona (IAM) i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV). Després del seu pas pel IAACC Pablo Serrano, la mostra arribarà al Museu de Belles arts de València entre el 30 de juny i el 18 de setembre, de la mà del Consorci de Museus.