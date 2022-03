El concurs educatiu juvenil 'Rosquilletres' torna a À Punt amb la seua quarta temporada

Com a jurat ocult i exigent que corregeix el lletreig dels estudiants té la filòloga Neus Alborch. Els concursants són alumnes de tercer curs de l'ESO que s'enfronten en dos equips i que competiran per a lletrejar paraules en valencià. En aquesta ocasió s'incorpora una secció sobre 'supermots' per a aconseguir la paraula més llarga possible.

A més, es descobriran les lletres de la música de grups valencians i formaran megaparaules de la mà de personatges famosos del món de la cultura, la ciència i els esports.

Aquesta és la quarta temporada de 'Rosquilletres' en la televisió valenciana i estarà els matins del cap de setmana fins a l'estiu. De nou recupera la itinerància, ja que continuarà gravant-se en diferents teatres i auditoris de tot el territori valencià després que per la pandèmia es fera en un plató fix.

El concurs, que proposa una combinació d'entreteniment i cultura, s'ha fet popular en l'àmbit docent perquè mitjançant una fórmula fresca es pot aprendre i repassar l'ortografia del valencià. Compta amb la participació d'estudiants de centres educatius de tot el territori valencià.

El programa, estrenat en À Punt televisió i ràdio en 2017, promou l'ús del valencià i la millora del lèxic i l'ortografia i s'ha convertit en una ferramenta educativa molt valorada en les escoles i els instituts de la Comunitat.

Els espais reproduïts des del web apuntmedia.es, s'utilitzen amb assiduïtat en les classes de valencià per a ajudar en l'aprenentatge, conclouen des de la radiotelevisió pública.