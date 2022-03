Valeria Ros y sus problemas como madre soltera: "Me ha costado mucho encontrar una niñera con la que sentirme tranquila"

La vida de Valeria Ros dio un giro de 180 grados a finales de 2020, cuando nació su primera hija, Federica. Solo ocho meses después, la colaboradora de Zapeando rompía con su pareja y padre de la pequeña. Ahora, año y medio después, la humorista se sincera sobre esta faceta como madre soltera y las dificultades que ello conlleva.

De hecho, tal y como cuenta a ¡Hola!, imaginó que su vida "iba a ser como Sexo en Nueva York", pero, "por lo que sea, va camino más de parecerse a Padres forzosos".

Con su habitual humor, la tertuliana comenta que, gracias a que económicamente se lo puede permitir, ha podido "contratar a una niñera" que cuide a la niña "perfectamente". "Cuento en mi libro todas las niñeras que han pasado por casa. ¡Y la niña solo tenía dos meses! Cuento con una niñera que me ayuda, que, cuando yo estoy trabajando, está con la niña. Me ha costado mucho encontrar a una con la que me sienta tranquila cuando me voy. Es cierto, también, que cuando llego a casa tengo otro trabajo más: ocuparme de ella".

Algo que la afecta a nivel profesional: "A veces me disperso mucho a nivel laboral, porque tengo una niña que me reclama, y eso que tengo la suerte de tener unos trabajos que me permiten improvisar", dice. Sobre no conseguir la calidad que lograba antes en sus trabajos, asegura que le "frustra" mucho.

Sin embargo, no oculta que su hija compensa todo. "Teniendo un hijo te quieres pegar un tiro a veces, pero cuando ríe te compensa todo. No es fácil, y más a esta edad, en la que la niña requiere toda tu atención".