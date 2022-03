Puig dona la benvinguda a Volkswagen a Sagunt: "La millor notícia empresarial en mig segle"

Puig ha destacat que "després d'un intens treball", Parc Sagunt albergarà la planta de bateries de Volkswagen per a cotxes elèctrics, amb la previsió de crear 3.000 llocs de treball i una capacitat màxima de 40 GWh.

En una declaració institucional, ha ressaltat que la Generalitat ha treballat "a fons i amb discreció" des de fa mesos per a atraure aquesta inversió industrial. Una inversió vinculada a l'assignació de fons europeus del PERTE del vehicle elèctric convocat el Govern, per la qual cosa ha remarcat que "cal mantindre la prudència".

El president valencià ha agraït la confiança que Volkswagen ha depositat a la Comunitat. "L'empresa sap que ací trobarà un entorn favorable a aquesta inversió: el suport de la Generalitat, la seguretat jurídica, l'estabilitat política, el dinamisme econòmic i l'acord social", ha asseverat.

"Hem insistit moltes vegades en una convicció: la màxima prioritat de la Generalitat és ajudar a crear ocupació de qualitat -ha abundat-. Hui s'avança d'una manera decisiva cap a un fet històric per dos motius: el primer perquè una planta d'aquestes característiques és una font d'ocupació d'alta qualitat".

En segon lloc, Puig ha augurat que una inversió d'aquest tipus suposa un impuls a la reindustrialització: "Albergar la fabricació del nucli dels cotxes elèctrics, les bateries, convertiria la Comunitat Valenciana en un 'pool' innovador de la nova mobilitat".

VALOR "MORAL" EN UN CONTEXT DE GUERRA

"Un 'pool' europeu d'indústria, d'alta tecnologia i de sostenibilitat", ha confiat, un fet que creu que cobra un valor econòmic, social i "moral" amb les actuals tensions energètiques per la guerra d'Ucraïna.

I és que ha sostingut que l'arribada de Volkswagen a Parc Sagunt II suposaria la major inversió inicial que ha rebut la Comunitat en la seua història, alguna cosa que ha comparat a l'arribada de Ford a Almussafes (València) en 1976 perquè va suposar una transformació en l'ocupació, les exportacions, les infraestructures, els sectors industrials auxiliars i "la creació de les classes mitjanes".

Ximo Puig ha defès que la Comunitat reforça així la seua posició en la indústria de l'automòbil amb l'interés de Volkswagen; "el segon major fabricant de vehicles del món, la major empresa alemanya i una de les companyies que lidera la transició a una mobilitat sostenible".

Per tot açò ha agraït el treball conjunt del grup -"per la seua confiança en la nostra terra i pel treball rigorós en les desenes de reunions i contactes-, així com al Ministeri d'Indústria, als responsables de les consellerias d'Hisenda, Economia i Territori i a l'Ajuntament de Sagunt. "Hui hem aconseguit un pas decisiu, un pas crucial per a impulsar la recuperació, generar més ocupació i millorar el futur de la Comunitat", ha reblat.

Es tracta d'una decisió que ha anunciat aquest dimecres el president del consell d'administració de Seat en la presentació dels resultats de 2021. Tomas Schmall ha afirmat que l'elecció depèn de l'aprovació definitiva del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric i que la decisió s'ha pres com a resultat de l'estudi de més de cent variables.