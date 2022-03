Tendencias 2022: esto es lo que están buscando los usuarios (¡y puedes ofrecerles)

Después de un par de años atípicos, las ganas de invertir nuestro tiempo como queremos han aumentado. Así se refleja en el último análisis elaborado por el equipo de Investigación e Insights de Google Ads, quienes apuntan que la gente, ya en el mes de enero, "estaba haciendo planes para el resto del año, esperando con emoción la llegada de nuevas actividades de temporada, nuevas experiencias y el momento de salir de casa”. Una tendencia a tener en cuenta que no solo hace referencia a las ganas de viajar (¡y disfrutar de las vacaciones!), también a las de vivir nuevas experiencias fuera de casa, lo que se refleja en un aumento de las búsquedas como cinema near me (cines cerca de mí), seating chart (cuadro de asientos), spring break (vacaciones de primavera) y unique things to do (experiencias inolvidables).

Claro que, ¡no es la única! En este artículo de Think with Google desglosan esta búsqueda y otras muchas para que puedas anticiparte a las necesidades y exigencias de los usuarios. ¿Quieres descubrirlas?

