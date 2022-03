El llamativo mensaje del alcalde de Málaga a los ciudadanos para evitar el desabastecimiento en los supermercados

Nueva jornada de protestas de los transportistas por el alza de los precios de los combustibles tras el conflicto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. Nueve días de paros en el transporte que han afectado a las industrias y que han provocado un desabastecimiento en diversos productos, algo que ya se nota en supermercados.

Tras el paso de los días, muchas industrias han notificado problemas de distribución que han obligado a paralizar su producción ante la imposibilidad de suministro, como ha ocurrido con Danone.

En este sentido, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este martes al paro de transportistas y ha deseado "de corazón" que esa "huelga que hace tanto daño a la economía nacional se resuelva pronto; la normalidad se recupere y el abastecimiento sea perfectamente normal", ha subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press.

¿Cuál es la situación actual?

El dirigente político ha llamado a la prudencia, a "no ir al acaparamiento de nada, no tiene sentido" y ha incidido en la solidaridad. "Compartamos los riesgos, si es que existen; porque se resolverá, estoy convencido de que se resolverá, no hay problema que no tenga solución y esté lo tendrá también", ha señalado.

"Los datos de hoy parece que están en algo más de un 30% de descenso".

Respecto a la situación actual de los mercados por los paros, el alcalde de Málaga ha insistido en que las movilizaciones de los transportistas están afectando y, como ha apuntado, "los datos de hoy parece que están en algo más de un 30% de descenso en lo que ha sido la entrada de pescado" de Mercamálaga y "en torno a un 25% de descenso en lo que es fruta y verduras".