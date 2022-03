Ayuso encarga a la Airef la auditoría de las subvenciones de la Comunidad que pactó con Vox "para reducir el gasto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que va a encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) la auditoría de las subvenciones que pactó con Vox el pasado noviembre, en el marco de la negociación de los presupuestos autonómicos para 2022. El objetivo es "seguir reduciendo el gasto público al máximo", ha asegurado la líder del Ejecutivo regional en una entrevista en EsRadio, y la puesta en marcha será inmediata, porque el Consejo de Gobierno de este mismo miércoles aprobará hacer el encargo al organismo independiente.

Este anuncio da cumplimiento al punto 11 del pacto presupuestario que cerraron PP y Vox el pasado noviembre. Llega, además, un día después de que ambas formaciones anunciaran el impulso a la reducción del número de diputados de la Asamblea que pactaron el pasado junio. Sobre este acuerdo, Díaz Ayuso ha asegurado que es un proyecto que los populares ya han impulsado en legislaturas anteriores, además, ha recordado que lo llevaba en su programa electoral y que está comprometida con la reducción de gasto político porque "ya redujo" su gabinete de 13 a 9 consejeros de la legislatura XI a la XII, cuando Cs quedó fuera del Ejecutivo tras la celebración de los comicios del 4-M.

Con estas medidas pactadas, los socios de investidura en la región vuelven a la senda del entendimiento y las medidas conjuntas unas semanas después de que se mostraran algo distanciados a cuenta del proyecto de ley de Autonomía Financiera, una iniciativa de la que Rocío Monasterio llegó a decir que era un texto "al estilo Puigdemont".

Según han informado fuentes del Gobierno autonómico, a la Airef se encargará un estudio que examine las subvenciones públicas del Ejecutivo autonómico para conocer "exhaustivamente" si cumplen los objetivos para las que fueron creadas. "La Comunidad de Madrid quiere analizar el impacto económico de las políticas públicas y, además, avanzar en su compromiso para la eficiencia en el gasto", han agregado desde la Puerta del Sol. Se trata, han agregado, de un análisis del gasto público que ya se ha realizado en otras administraciones autonómicas como Andalucía, Aragón o Castilla y León.

Una comisión de estudio sobre bandas

El apoyo de Vox también lo necesitará el PP si quiere sacar adelante la puesta en marcha de una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas. Díaz Ayuso ha apuntado que este miércoles se registrará la iniciativa, con el fin de diseccionar esta realidad social y ponerle coto, tras los gravísimos problemas de convivencia, como el asesinato de dos jóvenes, que han provocado en la comunidad en los últimos meses.

"Son una cuestión de desarraigo y de falta de afectividad y de valores básicos, como es la familia y los entornos sociales seguros y otro problema muy grave que son las drogas", ha señalado Díaz Ayuso al respecto.

Llegada de mercancías a supermercados

No han sido estos los únicos asuntos que ha repasado la presidenta madrileña en el programa de Federico Jiménez Losantos. Los paros en el transporte ha sido una de las cuestiones abordadas, por el riesgo de desabastecimiento que conlleva en algunas zonas del país. Díaz Ayuso ha asegurado que la llegada de mercancías a Mercamadrid está asegurada "al 90%" en la actualidad pese a la huelga, aunque a la vez ha reconocido que en los próximos días podría haber algunos problemas si la situación se prolonga.

"Algunos productos se van a ver algo comprometidos en supermercados de Madrid", ha señalado la líder del Ejecutivo regional durante una entrevista en EsRadio, tras reconocer que esta semana la situación es mejor que la pasada, cuando el abastecimiento llegó a bajar al "50-60%" de lo habitual y que la evolución puede ser a "muchísimo peor" si no se ponen soluciones sobre la mesa.

"La situación no es preocupante", ha asegurado la presidenta, quien sin embargo ha avisado de un empeoramiento de la coyuntura si el Gobierno no toma medidas. "Desde la dictadura no se ha visto algo igual", ha opinado Díaz Ayuso sobre la situación actual política y económica, para incidir en una tesis que hace días que viene repitiendo. "Este Gobierno ahora mismo, a mi juicio, solo tiene que tomar una decisión y es cómo va a abandonar el poder", ha lanzado.