RTVE no renueva 'Operación Triunfo'

RTVE ha decidido no renovar Operación Triunfo. Según informa Fórmula TV, después de meses de espera, las puertas de la Academia más famosa de España cierra sus puertas, al menos, en el ente público, que se deshace de esta forma del formato de Gestmusic.

La productora de Banijay Iberia seguía manteniendo alquiladas las instalaciones del Parc Audiovisual de Catalunya, esperando a la decisión definitiva de RTVE que debía comunicar antes de abril.

Ahora, y según la información del portal de televisión, esta ya se conoce, y es la no renovación del histórico formato que revolucionó el mundo de la televisión y de la música allá por 2001 con su primera edición y que, tras un bache y salir de la cadena pública, volvió renovado y más exitoso que nunca en 2017.

De esta forma, Operación Triunfo queda libre para saltar a otra cadena o plataforma.

Algo de lo que ya habló el pasado octubre, Tinet Rubira, director de Gestmusic, que expresó su deseo de que "TVE se lo pensara bien" y hubiese edición de 2022 en la cadena. Edición que él daba por hecho. "TVE tiene hasta el primer trimestre de 2022 para tomar su decisión", dice Tinet, que advirtió: "OT tiene vida más allá de que TVE quiera una próxima edición.

Por eso, "si OT 2022 no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto". El miembro de Gestmusic sentenció: "O TVE hace una edición de en 2022 o renuncia al formato. No hay otra opción".

De los 20 años, que se cumplieron el año pasado, opinó que es "una oportunidad perdida" no haber hecho algo más grande para celebrarlo. "TVE ha descartado hacer cualquier tipo de especial y hemos decidido celebrarlo entre amigos". ¿Y cómo será? "El maratón es un streaming donde vamos a dar voz a toda la gente que ha tenido implicación en el programa", indicó Rubira.