Sol Macaluso, reportera de Mediaset, se marcha definitivamente de Ucrania: "El cuerpo me está pidiendo una pausa"

La reportera argentina Sol Macaluso llamó la atención por su forma humana y emocionada de narrar el drama humano que vive la gente en Ucrania, bajo el bombardeo y el ataque ruso al país.

Sus directos para programas de Mediaset como los informativos, El programa de AR, Todo es Mentira, Cuatro al día, Ya es mediodía, Ya son las ocho, e incluso Horizonte, la han hecho muy popular y conocida en nuestro país.

Sin embargo, la aventura ucraniana llega a su fin. Macaluso, que se licenció en periodismo hace dos años y trabaja como freelance (periodista independiente que vende sus informaciones a diversos medios) en Ucrania tanto para Mediaset como para la cadena en español Telemundo, ha confirmado su marcha del país.

Lo ha hecho a través de su blog, con un emocionado vídeo en el que ha expresado su mezcla de sentimientos por la decisión tomada."Se cumplen dos meses de esta aventura, que me ha cambiado en un montón de sentidos. Ya les hablaba del cansancio, que se empieza a notar, de la familia, que a pesar de que lo entienden y me apoyan, preguntan cuándo regreso. Estos últimos 14 días han sido un dilema constante para poder saber qué decisión tomar. No hay una decisión correcta, algo que esté mal o bien, pero después de mucho darle vueltas, de pensarlo, conmigo misma, con mi círculo de amigos y familiares, he tomado la decisión de volver a España", anuncia la argentina.

"Es una decisión que, por un lado, me alegra un montón: no puedo esperar a ver a mi familia, amigos y a mi perro; pero, por otro lado, pienso en el momento en el que me tenga que despedir de alguna gente aquí y se me hace el corazón pedacitos", relata, aún desde Ucrania.

"Esta fue mi primera cobertura de este tipo y he aprendido muchísimo", asegura. Por eso, dice: "Es muy difícil para mí entender cuando ponerle una pausa. Pero entendí que es importante escucharse a uno misma. El cuerpo me está pidiendo una pausa", razona.