Antonio, sobre su cita en 'First dates': "Tiene un 'porta pedos' gordito y se puede pillar carne ahí"

Antonio acudió a First dates este martes en busca del amor, pero lo que no podía imaginar es que tendría que elegir entre tres candidatas para que seleccionara a la que cenaría con él y, si se gustaban, tener una segunda cita fuera de las paredes del local de Cuatro.

"Soy chiquitillo y feo, pero muy apañado", le explicó a Carlos Sobera el barcelonés nada más entrar en el restaurante. "Llevo solo unos 20 años, aunque sí he tenido relaciones de 4 años como máximo. Luego cambiamos el plato, se friega y ya está", afirmó.

"Soy cariñoso y me gusta el sexo como al primero. He ligado mucho bailando, que es una de mis aficiones, me gusta mucho hacerlo agarrado", admitió entre risas el jubilado de 71 años.

Antonio, y Sobera en ‘First dates’. MEDIASET

El presentador le ofreció la posibilidad de bailar con tres mujeres para elegir con quién quería tener la cita. Antonio se lanzó a la pista de baile y, en el momento que tocó la cintura de Tina, lo tuvo claro.

"Se agarra bien y sabe bailar. Está muy buena, posee un cuerpo muy guapo y tiene un 'porta pedos gordito', se puede pillar carne ahí. Cuando le he echado la mano a la cintura he visto que la bilirrubina iba bien", admitió Antonio sobre la seleccionada.

Ambos intercambiaron piropos durante la velada, ya que ella le dijo que tenía unos ojos bonitos: "Nunca me lo habían dicho", comentó el barcelonés, que le devolvió el cumplido: "Me entras, nena. Me has gustado cantidad".

Mientras, las no elegidas vieron el transcurrir de la cita a través de una pantalla, y ambas no dudaron en criticar al jubilado: "Es demasiado mayor para mí" reconoció una de ellas.

Al final, Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Tina, mientras que la barcelonesa no quiso volver a quedar: "Es una persona agradable, me ha caído bien, pero como pareja no. Yo soy más dinámica y él más parado".