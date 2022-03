CEV Alacant demana celeritat al Govern per a engegar les ajudes anunciades per al sector del transport

Així s'ha pronunciat Pérez durant la reunió de la junta directiva de la CEV a Alacant, en la qual també ha assenyalat que "els transportistes no poden seguir suportant l'escalada de preus del combustible, ni la resta de sectors les conseqüències d'unes parades que poden derivar en problemes de proveïment i que agreujaran els danys provocats per l'alça dels preus energètics i de matèries primeres".

En aquest sentit ha mostrat la seua preocupació per la situació generada i la seua repercussió en el teixit econòmic provincial. "No podem perdre ni un minut. Cada dia que passa suposa unes pèrdues gravíssimes per a tots els sectors en un moment que ja de per si mateix és molt complicat per a les empreses. És necessari que es garantisca el dret a treballar d'els qui vullguen fer-ho", ha incidit.

D'altra banda, la sessió ha abordat altres assumptes com la reunió mantinguda amb ADIF per a mantindre la parada d'alguns trens en l'estació d'Atocha, l'increment dels costos energètics i l'impacte en el teixit empresarial d'Alacant de la guerra a Ucraïna.