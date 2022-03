Avetid reclama una modalitat contractual que "s'adapte a les necessitats de les arts escèniques"

El col·lectiu explica que aquest sector "no té possibilitat de treballar amb normalitat amb l'actual regulació aprovada, ja que no hi ha cap modalitat contractual que s'adapte a les necessitats pròpies de les arts escèniques".

En aquest sentit, la Federació Estatal d'Associacions d'empreses de Teatre i Dansa (Faeteda) a la qual pertany Avetid, està treballant "incansablement" perquè les administracions estatals generen un model de contracte artístic que puga ser aplicable a tot el sector.

Així s'ha posat en relleu en primera assemblea presencial d'Avetid celebrada després de la pandèmia i en la qual l'associació afronta "els grans reptes de futur derivats de la situació actual agreujada per les restriccions de la covid, la reforma laboral o la defensa de l'enorme diversitat sectorial".

Davant aquest "complicat panorama" al que haurà de fer front el conjunt de professionals, Avetid afirma que es manté "constant i amb l'obstinació de no cessar en la cerca de respostes i models perquè la cultura en general i les arts escèniques en particular, representen una aposta clara i indispensable dels nostres governs".

Així mateix, l'associació ha analitzat la situació actual de companyies i sales, els nous ordes d'ajudes que projecta convocar l'Institut Valencià de Cultura per a arts escèniques en els pròxims anys -una tasca en la qual estan treballant "braç a braç" totes les associacions professionals d'arts escèniques valencianes conjuntament amb l'entitat adscrita a la Conselleria de Cultura, ressalten-, així com els grans i complicats reptes als quals s'enfrontaran en un futur pròxim.

Avetid es troba actualment en "període d'expansió", ja que en 2021 es van incorporar sis noves companyies de teatre i a dia de hui el col·lectiu segueix creixent, com s'ha constatat en aquesta Assemblea a la qual ja s'han incorporat alguns dels seus pròxims associats.