La Comunitat Valenciana, segona autonomia amb més augment del teletreball en l'últim any, amb un 24,7%

Actualment, a la Comunitat Valenciana hi ha 262.800 persones que treballen almenys ocasionalment des de la seua llar, xifra que és un 24,7% més alta que la d'un any abans i que suposa el segon major increment autonòmic (són 52.100 teletreballadors més).

El 12,4% dels ocupats valencians treballa, almenys ocasionalment, des de casa, i és el cinqué registre més alt del conjunt autonòmic. A nivell nacional en canvi les persones amb opció de teletreballar han baixat un 4% interanual i la proporció de teletrabajadores se situa en un 14,4% del total d'ocupats (la seua dada més baixa en cinc trimestres).

Aquest nou avanç consolida la penetració del teletreball a la Comunitat Valenciana. El 12,4% de teletreballadors que hi ha ara, encara que suposa un retrocés en relació amb el 13,5% que es va aconseguir en el primer trimestre de 2021, supera al 8,5% que hi havia al final de 2019 i al 8,2% que es va registrar al final de 2016.

En els últims dotze mesos l'ocupació de jornada parcial ha caigut amb força en la regió mentre que el de temps complet ha crescut notablement: s'han perdut 19.400 llocs de mitja jornada (-5,7%) mentre la quantitat d'ocupats a temps complet s'ha incrementat en 101.300 persones (+6%).

Ara el 15,6% dels ocupats treballa a temps parcial a la Comunitat Valenciana (-0,5 punts percentuals), la dada més baixa per a l'autonomia des de 2009. Així i tot, és la segona major proporció del conjunt d'autonomies.

El 14,4% dels ocupats espanyols treballa des de casa de manera ocasional, una xifra que representa la dada més baixa dels últims cinc trimestres, segons les conclusions del Monitor Adecco d'Oportunitats i Satisfacció en l'Ocupació, publicat aquest dimarts.

Aquesta tendència de descens acumula tres trimestres consecutius de reducció interanual, fins a situar-se en els 2,74 milions de treballadors teletrabajando en el quart trimestre de 2021, un 4% menys que entre octubre i desembre de 2020.

En la majoria de les comunitats autònomes s'ha observat el mateix comportament al tancament de 2021, amb caigudes del 21,2% a Astúries o del 19,4% a Balears. No obstant açò, en altres regions d'Espanya el teletreball va augmentar, com en el cas del País Basc, amb un 25,9% més de persones, o la Comunitat Valenciana, amb un 24,7%.

No obstant açò, al tancament del quart trimestre de l'any passat, Madrid era la Comunitat amb més presència de teletreball, amb un 24,3% dels treballadors amb aquesta modalitat, dos punts percentuals més que fa un any. Catalunya ocupa el segon lloc, amb un 17% de teletreballadors.

Per contra, Cantàbria, amb un 8,5% de teletreballadors entre la seua població ocupada, i Navarra, amb el 8,6%, són les regions amb menys teletreball a Espanya.

VAGUES

D'altra banda, la Comunitat Valenciana presenta un fort increment en el nombre de persones participants en vagues, amb un augment del 435% interanual (el segon major increment autonòmic), per a quedar en 14,5 participants en vagues cada 10.000 ocupats. No obstant açò, aquesta dada està exagerada pel baix nivell de participació en vagues que mostrava l'autonomia valenciana un any abans.

En el conjunt del país, la quantitat de participants en vagues acumula tres trimestres consecutius d'augments, amb 24,6 vaguistes per cada 10.000 ocupats, en el quart trimestre de l'any, un 2% més que l'any anterior.

La Rioja va registrar el major nombre de vaguistes, seguit de la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó. No obstant açò, País Basc segueix sent la comunitat amb més vaguistes, amb 82,5 participants per cada 10.000 ocupats.