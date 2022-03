Les Arts cancel·la el ballet rus de Perm després de la invasió a Ucraïna

En els pròxims dies, Les Arts contactarà amb tots aquells que havien adquirit les localitats per a aquest espectacle per a gestionar la seua devolució, segons han confirmat fonts de l'auditori.

Sobre aquest tema, el director artístic de l'auditori valencià, Jesús Iglesias Noriega, ha explicat sobre aquest tema, després de presentar la programació cultural i gastronòmica de la 'Marató Verdi', que s'ha intentat buscar un ballet que cobrira aquesta programació cancel·lada.

No obstant açò, aquesta solució no "era senzilla" perquè estem a dos mesos de la data reservada i "no es tracta de mobilitzar a un o dos artistes, sinó a una companyia completa" que ja té els seus compromisos planificats. Per açò, finalment l'auditori ha optat per anul·lar l'espectacle i retornar les entrades.

'La Bayadère', un dels títols que formara part del repertori clàssic de les companyies de ballet, és una obra musicada per Minkus, de qui ja es va poder veure anteriorment en Les Arts el seu Don Quijote i anava a ser interpretada per l'Orquestra de la Comunitat Valenciana acompanyant al Ballet de l'Òpera de Perm, que és, juntament amb els ballets del Bolshói i del Marinski, una de les companyies amb més tradició a Rússia, i compte a més amb una prestigiosa escola de ballet.

El muntatge clàssic que tenia previst Perm portar a València recorria a la coreografia original de Petipa segons la revisió crítica pergeñada per Vladimir Ponomarev i Vakhtang Chabukiani en 1941.