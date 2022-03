Millás y Arsuaga miran con "naturalidad" a la muerte: "Tener retos es la mejor manera de sentirse joven"

Ambos autores han asegurado a Europa Press, con motivo de la presentación en València de esta obra editada por Alfaguara, que para ellos el humor es una manera inevitable de abordar la cuestión de la mortalidad. "Es imposible de desentrenzar. Lo tratamos con ironía y su efecto secundario es el humor, viene de serie", apunta Millás.

Sobre la posibilidad de que el ser humano avance hacia la inmortalidad, Arsuaga ha señalado que no es algo "nada fácil", debido a la complejidad genética, así que ha animado a centrarse en objetivos "más alcanzables", como "llegar a los cien años, evitar en lo posible los procesos degenerativos y desarrollar una medicina preventiva".

No obstante, el especialista ha advertido de la posibilidad de que las generaciones futuras vivan menos que las actuales debido a que cada vez se come peor "y eso no hay medicina que lo arregle". Además, "hacemos menos ejercicio y la vida es menos sana en general, de manera que podría ocurrir que, aunque la medicina progrese, la vida empeore". "Lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro", ha resumido.

En este punto, Arsuaga hace notar que "a la ciencia se le pide cada vez". Por ejemplo, gastas energía ilimitada y que esta sea limpia es "uno de los milagros que se esperan de la ciencia". "No queremos renunciar a nada, pero el planeta tiene límites a nuestro consumo exponencial".

Por su parte, Millás ha apostillado que "la eternidad en abstracto suena como un domingo por la tarde eterno". "Lo que hemos llegado a convenir -prosigue- es que la eternidad, de alcanzarla, sería día a día porque si me preguntas si me viene bien morir hoy ten diré que no, al igual que mañana o al otro". "La eternidad en abstracto es una pregunta de imposible respuesta", añade.

Preguntados por el edadismo, ambos autores creen que es cierto que hay una tendencia social que, cuando envejeces, te dice: "No interrumpas el paso y muérete".

Sin embargo, recalcan que "la gente mayor cada vez tiene mas peso porque cada vez son más y son muchas voces que pueden unirse en la fuerza del voto".

PROCESO BIOLÓGICO

Por último, Millás asegura que, en el proceso de escritura de 'La vida contada por un sapiens a un neandertal', ha aprendido "muchas cosas", ya que él era "el alumno en esta redacción". Entre las más relevantes, precisa, "aceptar la muerte con naturalidad, algo que es más fácil y tranquilizador cuando comprendes, de verdad, que es un proceso biológico".

Arsuaga ha emplazado a contestar la pregunta próximamente, quizás cuando presenten su nuevo libro. "Tener proyectos es la mejor forma , no de evitar la muerte, porque no se puede, pero sí de sentirse joven. Tener planes y retos, como otro libro, es una forma de tolerar el miedo", concluye.

Juan José Millás (València, 1946) es un escritor y periodista español. Su obra, traducida a más de veinte lenguas, ha recibido algunos de los principales premios literarios del país, como el Nacional de Narrativa, el Planeta, el Nadal o el Primavera.

Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954) es escritor y catedrático de Paleontología. Miembro del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca desde 1982, desde 1991 es codirector del equipo galardonado en 1997 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades.