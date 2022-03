La Generalitat trasllada el seu suport als treballadors de Nordex afectats per l'ERO a La Vall d'Uixó

20M EP

La Generalitat ha traslladat aquest dimarts el seu suport a la plantilla de Nordex afectada per l'ERO a La Vall d'Uixó (Castelló) i ha recordat la seua aposta per les energies renovables i per un canvi del model energètic.