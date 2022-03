Susi Caramelo le tira los tejos y la cerveza encima a Kerem Bürsin, de 'Love is in the air'

La reportera Susi Caramelo tuvo la oportunidad de conocer durante el Festival de Málaga al actor Kerem Bürsin, protagonista de la serie Love is in the air, y con él tuvo una charla que se emitirá en Rojo Caramelo, en Movistar Plus+ (hoy martes, a las 22.30 h).

En un avance ya se ha podido ver que Susi no ha dudado en hacerle ver a Kerem lo mucho que le admira y gusta, cosa que el actor se ha tomado con mucho humor, siguiéndole la corriente.

"No me gusta la cerveza, pero me la bebo", le dice la reportera cuando el actor la invita a brindar. "No sé si soy yo que soy muy creída pero te juro que he notado feeling entre tú y yo", le dice Susi Caramelo a Bürsin, que no se inmuta ante tal declaración.

"¿Soy yo o es que hay algo", le pregunta la reportera a lo que el intérprete responde: "Tienes una energía maravillosa, se puede sentir tu energía desde allí", dice señalando al otro lado de la estancia.

Ante tal declaración Susi Caramelo hace como que se desmaya, quizá esperando que el actor la cogiera en brazos, pero lo que ocurre es que ella empuja la copa de él, derramándole encima la cerveza.

Aún así, Kerem Bürsin reacciona de buen grado y le dice "no, no, no pasa nada", antes de acabar dándose un abrazo.