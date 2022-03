Cuina Oberta torna amb menús d'alta cuina des de 24 euros en 67 restaurants

Durant els 11 dies, fins el 67 restaurants valencians oferixen menús d'alta cuina a preus reduïts: 24 euros al migdia i 32 euros a la nit, amb begudes aparte.

Per un suplement de 15 euros, els comensals poden degustar menús en els establiments 'gourmet', amb estrela o qualificació Bib Gourmand de Michelin o sols Repsol. Les reserves estan obertes en la web.

En la presentació de la 26 edició, amb un cartell dissenyat per Sara Antolín, el regidor de Turisme, Emiliano García, ha destacat que aquest certamen és el més important de València i aposta per la sostenibilitat i la qualitat. Com a secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer ha apuntat l'objectiu que el gran públic puga aconseguir la restauració de qualitat.

Igual que en anteriors edicions, Cuina Oberta està organitzat per Visit València, en col·laboració amb la Diputació de València i Turisme CV. Dels 67 restaurants participants, 60 són de la ciutat i la resta d'altres punts de la província.

S'emmarca en Delicious València, la marca gastronòmica de la ciutat i la província dedicada a posicionar a nivell nacional i internacional la cuina i el producte valencià. Una ensenya que ha portat a la gastronomia valenciana de viatge per ciutats com París, Milà i Eindhoven en esdeveniments amb cuiners de la 'terreta'.

El desembre passat, la capital del Túria va ser la seu Michelin 20211 Espanya i Portugal. Aquesta famosa gala de les 'estreles' del món de l'alta cuina va ser un homenatge a la gastronomia valenciana; que es va traduir en la celebració de tres noves estreles per a la ciutat: Fierro, Lienzo i Kaido Sushi Bar.

En aquesta ocasió, en el marc de València Capital Mundial de Disseny 2022, Visita València va convocar un concurs perquè dissenyadors i estudis de disseny elaboraren un cartell per a la 26 Cuina Oberta. La creació guanyadora porta la firma de Sara Antolín, jove promesa del disseny que forma part del personal del Word Cabdal Design.