El Gobierno sigue sin aclarar en público si avisó a Argelia del acuerdo con Rabat y niega que afecte al suministro de gas

El acuerdo con Marruecos bajo el que España acepta ver el plan de autonomía para el Sáhara Occidental propuesto por Rabat como la propuesta "más viable" sigue dando quebraderos de cabeza al Ejecutivo, que continúa sin aclarar muchos aspectos de una decisión que ha cabreado a sus socios de coalición, de investidura y a toda la oposición. La principal pregunta que sigue sin respuesta es la de si Argelia fue informada previamente. Y es que, pese a que en un primer momento y de forma privada se apresuraron a decir que sí, cuatro días después de conocerse el acuerdo ni el presidente, Pedro Sánchez -que todavía no se ha referido al acuerdo ni en comparecencias o ruedas de prensa-, ni el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ni la portavoz, Isabel Rodríguez, lo confirman públicamente.

El pasado fin de semana, un día después de que Marruecos diera a conocer parte del contenido de la carta enviada por Sánchez al rey Mohamed VI, fuentes del Ejecutivo aseguraron que "el Gobierno español informó previamente al argelino sobre la posición de España en relación al Sáhara". No obstante, este extremo no ha sido confirmado este martes por la portavoz gubernamental, que se ha limitado a señalar que el acuerdo es "bilateral" y "no afecta" a la relación con otros países, pese a que Argelia llamó inmediatamente a consultas a su embajador en Madrid. Tampoco lo ratificó este lunes Albares, que se limitó a apuntar que "las comunicaciones entre España y Marruecos son comunicaciones bilaterales entre España y Marruecos exclusivamente".

La comunicación con Argelia es importante porque es el principal proveedor de gas de España, algo que gana relevancia teniendo en cuenta que quien suministra este material a gran parte de Europa es la Rusia de Vladímir Putin, declarado enemigo público número uno del continente tras su decisión de invadir Ucrania. Así, el acuerdo español con el archienemigo argelino puede poner en la picota la llegada de gas argelino por la única vía, el gaseoducto del Medgaz, que funciona en el norte de África y que canaliza las que, con mucha diferencia, son las principales importaciones de esta materia prima a España. Hay otro gaseoducto que llega hasta Girona, pero Argelia lo cerró al pasar por Marruecos.

Con todo, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha negado que el acuerdo con Marruecos vaya a tener consecuencias energéticas al respecto. “La relación es excelente y esperamos que siga siendo así, es nuestro deseo”, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que la semana pasada se reunió con la ministra de Medio Ambiente del país argelino.

"Garantiza la integridad territorial"

Tampoco Rodríguez ha aclarado si en las negociaciones para llegar al acuerdo se habló de la integridad territorial de España, sino que tan solo ha afirmado que el pacto es "bueno" en lo referido a la "política territorial", dejando caer que Marruecos rebajará la presión ejercida sobre Ceuta y Melilla, territorios a los que viajará Pedro Sánchez esta semana y que han sido escenario de múltiples entradas de migrantes desde Marruecos. En muchos casos, entradas masivas como la ocurrida en Ceuta en mayo de 2001 y en Melilla hace apenas unas semanas.

Asimismo, la portavoz ha reiterado que el Ejecutivo no ha dado "ningún giro" en su política hacia Marruecos, pues sigue manteniendo que se debe buscar "una solución en el marco de la ONU" que sea "mutuamente aceptada". "El plan de autonomía es la base más realista, pero la solución ha de producirse en el marco de las Naciones Unidas", ha remachado.

Esta postura ya fue expuesta ayer por el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, quien a preguntas de los periodistas explicó que la “mejor solución es el diálogo” y dijo "esperar" que el acuerdo se hiciera en el marco de Naciones Unidas, aunque este organismo ha apostado en diferentes resoluciones por que se celebre un referéndum que consulte a los habitantes del Sáhara Occidental.