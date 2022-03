Les Trobades 2022 reivindicaran una escola "on caben tots" i que "ensenye a somiar"

Així s'ha posat en relleu en l'acte de presentació del cartell -de la il·lustradora valenciana Paula Pérez de Lanuza, Paulapé- i d'aquestes cites educatives, que s'ha dut a terme l'Aula Magna del Claustre de la Nau de la UV. Han participat la vicepresidenta d'Escola Valenciana, Elionor Ortolà; la vicerectora d'Estudis de Grau i Política lingüística de la Universitat de València, Isabel Vázquez; i la presidenta de la CAPPEPV, Laura Font.

Amb el lema 'L'escola que ens fa lliures', l'organització busca retre# homenatge en el centenari del seu naixement a Joan Fuster, "un escriptor que va lluitar i va reivindicar el valencià en totes les comarques". Així mateix, pretenen transmetre valors a través d'activitats "lúdiques, reivindicatives i que desperten l'amor per la llengua", en paraules de la vicepresidenta de l'entitat, Elionor Ortolà.

Els enclavaments que acolliran les Trobades enguany seran a Rafelbunyol, Sant Vicent del Raspeig, Crevillent, Mutxamel, El Pinós, Alfarb, Benigànim, València (barri de Campanar), Almassora, l'Alt Palància (trobada virtual), Canet d'en Berenguer, Quart de Poblet, Almenara, la Llosa de Ranes, Casinos, Parcent, Miramar, Agres, Cinctorres i Callosa d'en Sarrià.

Les Trobades, que són "la clau per a la normalització lingüística", posen en valor un model educatiu innovador basat en una escola "que ensenye a somiar, que ensenye a ser lliures", ha explicat Ortolà com a part de la presentació de 'Per fer-nos lliures', la cançó oficial de les 'Trobades'.

ÚS DEL VALENCIÀ "EN TOTS ELS ÀMBITS"

La il·lustració triada per a representar les festes pel valencià "tracta de generar una imatge positiva, de recuperar l'alegria de trobar-nos i l'esperança de viure en uns valors", és a dir, "fer ús del valencià en tots els àmbits". "Per a reflectir eixos valors vaig intentar buscar imatges de les accions quotidianes d'allò que es fa hui en dia com les abraçades", ha agregat la il·lustradora.

Per la seua banda, la presidenta de la Coordinadora d'Alumnat, Pares, Mares i Professorat per l'Ensenyament Públic en Valencià (CAPPEPV), Laura Font ha incidit en la reivindicacions d'una escola en la qual "el valencià siga llengua vehicular", a més de "diversa, crítica, laica i cultural". "Volem una escola lliure i compromesa, i que hui més que mai treballe per la Pau", ha afegit.

Finalment, Isabel Vázquez, ha destacat la tasca "conjunta" entre la Universitat de València i l'Escola Valenciana, la qual perdura "des de fa ja 30 anys". "Cal garantir que les pròximes generacions puguen viure en valencià amb tranquil·litat", ha conclòs.