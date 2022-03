Barcelona decide esta tarde si recurre el veto de la justicia a la Zona de Bajas Emisiones

A primera hora de la tarde de este martes se reúnen en el Ayuntamiento de Barcelona los representantes del consistorio con los del resto de localidades metropolitanas incluidas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que tumbó el pasado lunes una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), para decidir las acciones a emprender, lo que ya avanzó el pasado lunes el regidor de Emergencia Climática, Eloi Badia.

También estarán en esta reunión de urgencia representantes del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y del Govern. Previsiblemente se decidirá presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el fallo que anula la ordenanza municipal que prohíbe el acceso al interior de Barcelona a los vehículos más contaminantes, tal y como ha avanzado esta mañana en una entrevista radiofónica la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. Esta ha admitido que la opción "más probable" es la presentación de un recurso, no sin antes consensuarlo con todas las administraciones implicadas.

Precisamente, la semana pasada el ejecutivo catalán anunció que extendería las ZBE a un total de 67 municipios de más de 20.000 habitantes antes del próximo año 2025. Las administraciones disponen de un plazo de 30 días para presentar un recurso contra el fallo judicial.

Las limitaciones de circulación marcadas por la ZBE Rondas Barcelona siguen plenamente "vigentes", recordó el pasado lunes Badia, mientras que alguna de las 10 entidades denunciantes no pidan la aplicación de la sentencia.

El Govern seguirá aplicando zonas de bajas emisiones

El Govern no tiene previsto un cambio de rumbo en la aplicación de las zonas de bajas emisiones. La anulación de esta medida en Barcelona no hace desistir al ejecutivo, que considera que esta es una "herramienta positiva y necesaria".

De hecho, como que la sentencia no es firme, la portavoz, Patrícia Plaja, asegura que el Govern prevé mantener su "despliegue de forma equilibrada, con criterios socioeconómicos y bajo la premisa de no dejar a nadie atrás". En este sentido, la portavoz ha afirmado este martes que se mantienen las intenciones manifestadas en la Cimera per la Qualitat de l'Aire de la semana pasada.