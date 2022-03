Identifiquen en la LOMCE les "àrees d'oportunitat" per a incorporar projectes STEAM en Primària, ESO i Batxillerat

L'aprenentatge STEAM -de les sigles en anglés Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics- és un model d'ensenyament per projectes en el qual els estudiants de qualsevol nivell educatiu han de combinar coneixements d'aquestes àrees per a resoldre un repte plantejat pels seus professors. En aquests projectes, els estudiants desenvolupen capacitats relacionades amb la creativitat i la innovació, alhora que adquirixen competències cientificotècniques que els capacitaran per a resoldre els reptes del futur.

Malgrat el consens sobre la utilitat pedagògica d'aquesta formació per projectes STEAM, els currículums educatius a Espanya i a Europa no faciliten al professorat la incorporació d'aquesta metodologia.

Segons explica Nicolás Montes, professor de la CEU UCH que lidera el projecte europeu Dart4City, "quan un professor vol implantar la metodologia dels projectes STEAM en l'aula es troba amb que els currículums contemplats en la legislació educativa no estan dissenyats des d'aquest punt de vista". "Encara que ja existeix un ampli consens a nivell internacional sobre els projectes STEAM com la millor manera d'impartir docència en l'àmbit científic, no s'estan implantant perquè quan un professor vol fer-ho, la llei no li mostra com", afig l'especialista.

Amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament de projectes STEAM en el sistema educatiu espanyol, els investigadors de la CEU UCH Nicolás Montes, Francisco Ruiz Vicente i Alberto Sabatera han realitzat una anàlisi dels currículums en la LOMCE, detectant les àrees comunes de les disciplines STEAM que reunixen les condicions per a ser el tema principal d'un projecte d'aprenentatge.

D'aquesta manera, han identificat els temes susceptibles de ser generadors de projectes STEAM en cada nivell del sistema educatiu espanyol. Segons apunta el professor Montes, "podria dir-se que hem 'reescrit' la llei educativa espanyola al complet, perquè qualsevol professor que vullga puga implantar projectes STEAM en l'aula". "Aquest és també l'objectiu del projecte DART4City: fer una revisió similar a aquesta en la legislació sobre continguts educatius en tota Europa, amb la participació d'investigadors de diferents entitats d'Espanya, Itàlia i Xipre en l'equip", manifesta en un comunicat.

La revisió dels currículums educatius espanyols realitzada pels professors de la CEU UCH ha sigut publicada en tres volums per l'editorial Aula Magna-McGraw Hill, amb el títol 'Com extraure àrees d'oportunitat per a dissenyar projectes STEAM a partir del currículum de Primària/de Secundària/de Batxillerat'.

En cada llibre, els autors identifiquen els ítems curriculars de les assignatures de l'àmbit STEAM que s'imparteixen en cada nivell educatiu i establixen les àrees temàtiques comunes que permeten aplicar els conceptes de diferents assignatures al desenvolupament d'un projecte STEAM comú.

CIUTATS SOSTENIBLES I MENÚS SALUDABLES

En el cas de Primària, els autors platean com case tipus el projecte 'Ciutat sostenible', dut a terme per aquests tres professors en diversos col·legis de la província d'Alacant i en el Col·legi CEU Sant Pablo de Montcada. En aquest projecte STEAM, estudiants de Primària es formen en diferents conceptes de les matèries cientificotècniques mentre afronten el repte de dissenyar un tauler robòtic que reproduïsca les característiques d'una ciutat del futur ambientalment sostenible.

Actualment, amb la participació dels Col·legis CEU de Madrid i Alacant, acaben d'engegar el projecte "STEAM cuina" per a ensenyar ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, a través d'un concurs de cuina per a estudiants de Secundària, d'11 a 16 anys.

Els 19 equips participants tenen el repte d'idear un menú sostenible, viable i saludable aplicant els conceptes apresos en assignatures STEAM i defendre la seua proposta davant un jurat. També cuinaran en directe els seus menús en la setmana gastronòmica final amb la qual es tancarà el projecte.

"Aquest tipus d'activitats fan molt més atractiva per als estudiants la formació en les àrees cientificotècniques, per a les quals és necessari despertar vocacions entre els més joves", destaca el professor Nicolás Montes.