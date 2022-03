Gal·la Mora, de 'La isla de las tentaciones', sufre un accidente de coche: "No tengo mi mejor día"

La joven participante de La isla de las tentaciones, Gal.la Mora, contaba a sus seguidores que ha sufrido un pequeño accidente de tráfico, lo suficiente como para dejarle el ánimo bajo.

"Hello babies, hoy no tengo mi mejor día. Esta mañana he tenido un pequeño accidente con el coche. Yo estoy genial, solo ha sido un sustito", les decía a sus seguidores en redes sociales, tranquilizándoles.

Sin embargo, ese incidente ocurrido el fin de semana la dejó un poco tocada y quiso compartir su tristeza con los followers, a la vez que recibir la suya, pues les animó a "contar sus penas" para que la propia Gal.la pudiera darles consejos sobre las mismas.

Pero la dinámica duró poco, pues alicaída, les dijo a sus seguidores: "Me encanta hablar con vosotros, pero no me veo muy animada. Seguid dejándome vuestras penitas y os contesto por privado, ¿os parece?".

Al día siguiente subía una nueva stories en la que ya decía sentirse más animada tras el disgusto, aunque el domingo prefirió "no salir de casa" y quedarse viendo una película de Harry Potter, según ella misma contó.