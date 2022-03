Los pediatras rechazan la suficiencia de especialistas que ve Sanidad y avisan de que hay 600.000 niños sin médico

En España hay 600.000 niños y adolescentes que no tienen un médico asignado en un centro de Atención Primaria, ni pediatra de ni otra especialidad. Esto es lo que denuncia la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que contrapone una cifra obtenida de preguntar a sus delegaciones por todas las comunidades a la conclusión de un reciente informe encargado por el Ministerio de Sanidad de que hasta 2035 habrá un "equilibrio" entre los pediatras disponibles y los necesarios. Estos especialistas advierten por el contrario de que "faltan alrededor de 1.300 pediatras en los centros de salud".

La AEPap observa con una desagradable sorpresa cómo las comunidades autónomas están haciendo sus planes específicos sobre personal sanitario que dejan fuera a los pediatras. En la base de todo, apunta al Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 que aprobó recientemente el Consejo Interterritorial de Sanidad, que afirma que para los próximos años no hay déficit de pediatras, sino un "equilibrio".

"La razón principal" que apunta este informe del Ministerio de Sanidad es "sin duda, la caída constante de población en el intervalo de edad de 0-14 años, de casi un 20% entre 2021 y 2035", apunta el documento.

Frente a estas conclusiones, que previsiblemente condicionarán las plazas de pediatras que oferten las distintas comunidades en los próximos años, la AEPap advierte de que no se tiene en cuenta que en el próximo lustro se jubilará uno de cada cuatro especialistas y si no son reemplazados esto vendrá a empeorar una situación en la que la mayoría de las comunidades tiene déficit de pediatras en Atención Primaria, aunque no exista en los hospitales.

La conclusión es que faltan unos 1.300 especialistas que, extrapolados al número de pacientes por cada doctor y a la población total de 7,18 menores de 15 años lleva a que 600.000 niños y adolescentes no tienen asignado ningún pediatra en su centro de salud ni tampoco otro especialista que pueda atenderles. La alternativa es que cuando precisan asistencia deben acudir a urgencias, algo que la AEPap advierte de que es más caro que ir a Atención Primaria. Por otra parte, la asociación cree que "no es adecuado" que médicos con el MIR aprobado pero sin haber pasado por los años de residencia -los denominados R0- estén siendo contratados para ocupar plazas de Pediatría en los centros de salud, como apuntan que ocurre en Andalucía o Cataluña.

"En los últimos dos años hemos hecho un gran esfuerzo, hemos colaborado con las autoridades sanitarias para seguir atendiendo a los pacientes, mantener coberturas de vacunación y también dar información rigurosa a las familias, con las que hemos sido puente, pero es necesario tomar medidas ya para evitar el colapso", ha advertido este jueves su presidenta, Concepción Sánchez Pina.

Déficit generalizado

La asociación ha aprovechado este jueves la inauguración de su 18º Congreso -centrado en la recuperación total de la cobertura de vacunación y afrontar problemas en el desarrollo del habla o los trastornos alimentarios a causa de la Covid- para difundir los resultados de una encuesta realizada entre sus delegaciones autonómicas que señala que hay "al menos 595 plazas de asistencia infantil vacías, sin ningún profesional médico -pediatra o de otra especialidad- que quiera trabajar en ese destino".

Déficit de pediatras por comunidades autónomas. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

Esta cifra se refiere a puestos vacantes de pediatras que no están cubiertos y forma parte de la de 1.300, que engloba también los puestos de pediatría cubiertos por otros especialistas o los que deberían existir y no existen.

Denuncia que "la mayoría de las comunidades tienen plazas de Pediatría en Atención Primaria sin cubrir", una situación que es especialmente deficitaria en la Comunidad de Madrid, con el 20% de plazas vacantes; en Navarra, con el 16% y en Andalucía y Cataluña, con el 10% respectivamente.

Baleares o Castilla-La Mancha o en provincias como Almería y Huelva tienen un alto porcentaje de plazas de pediatría cubiertas por otros especialistas, mientras que algunas autonomías no tienen enfermería dedicada de forma exclusiva a la infancia, como es el caso de Andalucía.

"Invitamos a las comunidades a buscar una solución organizativa para paliar en los próximos años el déficit de pediatras en Atención Primaria, que organicen con recursos e imaginación para poder cubrir estas plazas, que se reúnan con los pediatras y los escuchen", ha pedido Sánchez Pina.