Michael Bublé confiesa que se ha enganchado a TikTok y que se ha picado con su mujer por los seguidores

El cantante Michael Bublé se abrió una cuenta de TikTok el pasado septiembre de 2021, pero entonces no le dio mucha importancia, pues fue su mujer, la actriz Luisana Lopilato, la que le animó.

A pesar de que el primer vídeo acumuló 31,5 millones de visualizaciones, no ha sido hasta hace poco que el cantante se ha puesto en serio con esa red social y dice haberse enganchado.

Bublé, que está a punto de sacar un nuevo disco, este viernes, aseguró que además de volcarse en subir vídeos, sobre todo humorísticos, está picado con su esposa por el número de seguidores, en el que le acaba de superar.

La actriz argentina tiene 1,5 millones y el cantante suma ya 1,7, además de 14,7 millones de 'me gusta', frente a los 11,3 millones de ella.

Y es que ambos están muy unidos a pesar de estas bromas. El febrero pasado Michael Bublé lanzó su nueva canción I’ll Never Not Love You y en el videoclip participó toda su familia, incluida Luisana, con tripita de embarazada, con lo que aprovecharon para anunciar el que será su cuarto hijo.