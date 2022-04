ENTREVISTA | Lali Espósito: "Regular la prostitución es conformarse con el patriarcado"

Finalizaba 2021 y Lali Espósito hacía un anuncio: después de mucho tiempo, volvía a la música. Disciplina, Diva y Como tú (Sony) conforman su nueva trilogía de singles, que ya acumula millones escuchas. A la vez, la cantante y actriz argentina trabaja en la tercera temporada de Sky Rojo (Netflix), en la que se pone en la piel de Wendy, una joven en situación de prostitución.

¿De dónde saca tanta energía? ¡Mi abuela me decía que hay que desayunar bien, y yo le hice caso! Entre mis colegas hay un chiste sobre la cantidad de cosas que hago. Vengo de una casa en la que se me ha inculcado que tengo que pelear para ir a por los retos, porque nadie te regala nada. La idea de que quien se lo trabaja puede conseguir sus metas es lo que me ha llevado en la adultez a ser tan curranta, como dicen en España.

En la grabación del videoclip de Disciplina contaba que se alegraba de hacer música después de tanto tiempo. ¿Cómo ha vivido la vuelta al trabajo? Ha sido muy emocionante porque, además, la pandemia me había arrebatado la posibilidad de bailar con tanta gente espectacular, pegados y sin mascarilla. Todos nos buscábamos la vida para ver cómo podíamos reunirnos, yo bailaba en TikTok para sentir que estaba con más personas... Esta situación tan bizarra me ha terminado conectando en lo personal con el disfrute genuino de trabajar con bailarines. He sentido otra vez la sensación de humanidad que alimenta al arte que hago, y la satisfacción de estar otra vez no solo sacando música, sino también demostrando dónde estoy yendo en el sonido.

Este proyecto tiene un sonido más oscuro. ¿En qué se ha inspirado? En Disciplina no es casual el tinte trash. Esta canción es como el lado B que todos tenemos y que ocultamos normalmente. Su universo es una terminología del sado, y el videoclip grabado en una fábrica abandonada donde la gente va a vibrar, a sentir calor y a bailar hasta morir. Suele haber miedo a expresarse en términos más rockeros. Yo me he sentido así, porque al haber sido una niña actriz, un montón de cuestiones me han colocado de manera inconsciente en un espacio más amable, teniendo que ser simpática todo el rato. Pero también tengo mis oscuridades, mis búsquedas, mis partes no tan felices. Bailar y pasarlo bien tiene esa cosa de ir hacia el fondo de lo que decimos que somos. Mi música tiene que ver con una necesidad de franqueza con cómo me siento y qué sonidos me definen hoy.

En Diva, canta: "Soy todo lo diva que pensaba que iba a ser". ¿Qué define a una diva? ¡No sé qué carajo es ser una diva! Juego con ello cuando me subo al escenario, dejo la humildad a un lado y actúo como si midiera un metro noventa. Luego, cuando bajo, me quito el maquillaje y vuelvo a ser yo. En realidad, Diva es un chiste sobre lo que creo que es ser una diva. A veces pienso en las mujeres que admiro y que son de otras épocas. Tenían cierto misterio: nadie sabía si eran personas tristes, alegres, si les iba mal en el amor… No se sabía casi nada de ellas. Esas sombras me inspiraron en esta canción. La letra es irónica, y el vídeo transmite una sensación de soledad. La protagonista está sola, bajo miradas inquisidoras, y se va deshaciendo hasta que se transforma en una figura de hierro vacía. El éxito tiene una parte de lágrimas de oro.

En el making of de Como tú explicaba que lo que más le molesta en esta vida es sentirse "aprisionada". ¿Se ha tenido que liberar de muchas ataduras? Por supuesto, pero no solo yo. Si le preguntas a una abogada o al trabajador del bar de la esquina te das cuenta de que todos hemos podido estar así. Si te hablo de mi caso personal como artista, creo que hasta que decides ser independiente te influyen cuestiones heteronormativas y patriarcales. A veces parece que te va bárbaro, pero lo que sientes realmente es que te han puesto una chaqueta que no te deja moverte. A mí me pasó, y es bueno y natural haberme dado cuenta de ello. En mis últimas canciones podría haber un sonido más urbano, pero eso no me define. Yo hago pop, sé cuál es mi show. Debo ser más sincera que antes, aprender a soltar cadenas para sentirme una persona más libre.

¿Se puede ser libre del todo? No, en esta sociedad no. Mira Rusia y Ucrania. Es muy pesimista lo que estoy diciendo, pero vivimos días muy sensibles, y esto me hace preguntarme si realmente evolucionamos. Estamos paralizados. No somos tan fuertes como creemos ni estamos tan deconstruidos. No tenemos tanto poder pese a lo modernos y avanzados que nos vemos. Hay avances en la tecnología, en el feminismo, en el aborto… Pequeñas luchas que nos hacen sentir que estamos creciendo, pero queda mucho aún.

Menciona el aborto. Usted recibió muchas críticas por defenderlo en Argentina. ¿Temió que su posicionamiento afectara a su carrera artística? Desde luego, pero primero soy ciudadana y después artista. Y, en esa balanza, soy antes una mujer. Hay gente que me pide que no me exprese tanto, pero hay temas que me afectan más allá de ser cantante, y debo hablarlos, porque soy absolutamente consciente de mis privilegios y de la posición que ocupo. Voy a aprovechar para hablar por las demás, porque he crecido con pocos recursos y soy empática con quienes necesitan medios. El aborto legal en Argentina se logró por la gran ola de mujeres y hombres feministas que salieron a la calle para meter presión, pero los artistas también somos importantes. Sentir que pongo mi grano de arena me hace sentir orgullosa por mí y todas esas mujeres que han abortado de forma clandestina. Y si no te gusta lo que digo, puedes dejar de seguirme en Instagram, no tengo ningún problema.

lali espósito Nacida en Buenos Aires, en 1991, Mariana Lali Espósito es una actriz y cantante de música pop. De niña se dio a conocer en series como Floricienta. Actuó en Casi Ángeles y formó parte de la banda Teen Angels. En 2013 inició su carrera en solitario y ha sacado cuatro discos desde entonces.

Trabaja en nuevos episodios de Sky Rojo. ¿Es duro mostrar la crudeza de la prostitución? A veces me siento fatal. Normalmente, cuando dicen 'corten', me salgo de mi personaje enseguida. Pero en el rodaje del primer episodio de la segunda temporada, que arranca con un flashback donde violan a mi personaje, me pasó una cosa que nunca me había ocurrido: al acabar empecé a llorar, no podía respirar. Mi cuerpo tardó unos diez en funcionar. Fue una situación muy rara, porque yo no podía volver a mí, y el equipo se quedó en silencio esperando a que reaccionara. Después lo hablé con Vero Sánchez, y ella me dijo que cuando un actor trabaja emociones tan extremas, mentalmente sabe que es mentira, pero los órganos vitales no. Como el cerebro manda, el cuerpo reacciona a ese espanto, y le cuesta volver a la normalidad. Hay escenas que son muy duras de mostrar, pero también son necesarias. Ahí está el ADN de la serie.

¿Abolicionismo o regulacionismo? Abolicionismo. Mi opinión parte de las conversaciones que he tenido con prostitutas y la documentación que recibí para hacer la serie. En el material había entrevistas reales, libros como El proxeneta... Así tomamos conciencia. Sé que hay gente que no piensa igual, y lo respeto, pero el regulacionismo creo que es conformismo. 'Me conformo con ser víctima del patriarcado, así que, al menos, regúlamelo'. Cada una decide sobre su cuerpo, por supuesto, pero creo, de corazón, que ninguna mujer decide ser prostituta. Se sufren muchas vejaciones. La prostitución responde a una necesidad capitalista y patriarcal. He tenido ganas de llorar y de vomitar después de escuchar ciertos relatos.

Pasa mucho tiempo en España por trabajo. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de este país? Antes venía para hacer un tour, comía jamón y me marchaba, pero esta vez he aguantado aquí mucho tiempo. Me ha sorprendido la gente, y he hecho muchos amigos. Recibo mucho amor aquí, me siento muy conectada con la inteligencia emocional de algunas personas, y también con el ambiente underground de Madrid. Tiene una energía especial que me ha hecho mucho bien. Y mi música, en parte, surge de la persona que he descubierto que soy en esta ciudad.

Y también confiesa que le gusta mucho Cruz de Navajas, de Mecano… ¿Se ha puesto en contacto con usted algún integrante desde que la cantó en La resistencia? ¡No! Qué pena. Y eso que le grité a una mujer en la calle al confundirlas. '¡¿Ana, sos vos?!'. Casi le da un infarto…

Incluyó a Messi en su lista de 'mejores amigos' de Instagram. Esto fue por error, pero, ¿a qué famoso español metería intencionadamente? ¡A Belén Esteban! Me mata esta señora, es puro meme. La adoro, estoy fascinada con ella. Necesito que nos vayamos juntas de copas.

¿Qué le hace sentirse bien consigo misma? Cuando más franca soy con mis decisiones, más conectada con el mundo me siento. Alejarme de los dramas, pensar en mí y ser yo misma es lo que me acerca a la felicidad.