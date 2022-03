Puig, sindicats i patronal exigeixen limitar "com siga" els preus energètics i que els transportistes recapaciten

Així ho han traslladat després d'una reunió per a compartir propostes de cara al document que Puig enviarà aquest dimecres a la vicepresidenta i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, per al pla nacional de resposta a la crisi que el Govern aprovarà el pròxim 29 de març després del Consell Europeu dels dies 24 i 25.

Puig ha assegurat que les tres parts estan "absolutament d'acord" a limitar els preus energètics i buscar mesures per a recolzar als sectors afectats i a les famílies, ja que ha advertit que "una inflació desmesurada és el germen dels populismes i la insatisfacció col·lectiva". "Hem d'atallar-ho com siga amb polítiques realistes estructurals i a curt termini", ha defès.

En aquesta línia, ha remarcat que "el Govern no ha renunciat en absolut" a limitar el preu de l'energia, sinó que "el que està en discussió és la manera de fer-ho", per al que ha demanat que "Europa diga amb tota claredat que farà tot el necessari per salvar les famílies europees".

A nivell autonòmic ha avançat que el ple del Consell aprovarà pròximament -desconeix si serà possible aquest divendres perquè estan a costa de la resposta d'Espanya i la UE- un paquet de mesures per a donar un "impuls decidit" a les energies renovables i reduir la despesa energètica en l'administració, excepte en infraestructures essencials com les sanitàries o residencials.

Respecte a la vaga dels transportistes, Puig ha reclamat que els transportistes en parada s'incorporen al diàleg en el marc del comité nacional del sector, així com que les protestes siguen pacífiques. Així, encara que ha assegurat que empatiza amb aquests treballadors, ha cridat a parar "com més prompte millor" està situació perquè afecta a l'economia valenciana i "la confrontació no és la solució".

ELS SINDICATS PLANTEGEN ERTO

Per part dels sindicats, la secretària general de CCOO PV, Ana García, ha plantejat mesurades com recuperar els ERTO o contindre el preu dels lloguers de locals i ha confiat que el pla nacional permeta "alleujar la situació actual de preus desbocats".

També ha posat l'accent que "no és una vaga de transportistes", sinó una parada organitzada per determinades plataformes del sector, i ha advertit que "no és coherent ni correcte les agressions que estan patint els treballadors que no poden seguir la parada perquè no està emparat per la llei".

Ismael Sáez (UGT-PV) ha advocat per actuar sobre els preus energètics mitjançant una "cirurgia fina" en impostos, sense una rebaixa generalitzada, i que els ERTO siguen "l'última solució" i solament de manera específica per als sectors afectats. Ha sostingut a més que "la solució més ràpida" podria ser una reducció de les retencions de l'IRPF per als ciutadans amb menors rendes.

Sobre la vaga ha coincidit que els transportistes estan en el seu dret, però ha recordat que "estem en un estat de dret i cal complir les normes que imposa la convivència". "Cal tirar-los un cable, però en termes pacífics", ha resumit.

LA CEV DESCARTA RISC DE DESPROVEÏMENT

I de la patronal, el seu president, Salvador Navarro, ha exigit una posició europea en matèria energètica per a "calmar els mercats" i que "açò no vaja a pitjor" i que els preus es limiten en tots els àmbits, tant en la llum com en el gas i el combustible.

Ha reiterat que "no és una vaga", sinó una parada organitzada, i ha demanat que els transportistes que s'hagen sumat deixen treballar un sector transversal per a l'economia. A més, ha lamentat la "inacció" i falta de "sensibilitat" del Govern durant la setmana passada en considerar que ja podria haver pres mesures.

Paral·lelament, el titular de la CEV ha rebutjat que hi haja risc de desproveïment, encara que ha reconegut que hi ha perill -"molt ha d'empitjorar perquè ho notem"-, i ha demanat als consumidors que compren racionalment. "La cadena logística no es trenca tan fàcilment", ha recalcat.

D'altra banda, ha descartat que l'economia valenciana estiga actualment en risc pel canvi de postura del Govern en relació al Sàhara Occidental, en donar suport al pla d'autonomia marroquina: "No hem detectat cap problema: les crisis diplomàtiques són un àmbit diferent de les relacions comercials".